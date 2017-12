1 din 5 laptopuri vândute este Lenovo

13:52:19 / 03 Decembrie 2017

Wow, e ceva

Chinezii nu stau degeaba.. Lenovo a cumparat de la IBM brandul de laptop-uri si acum cuceresc piata mondiala. Sunt multe modele de laptopuri si e greu sa-l alegi pe cel mai bun. Eu as merge pe Asus sau daca banii iti permit si vrei portabilitate maxima, nu as sta sa ma gandesc si as cumpara un Mac Book Pro.