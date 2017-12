1 Mai - Ziua Internaţională a Muncii

În România, Ziua Muncii a fost sărbătorită pentru prima dată în 1890, iar în timpul comunismului această sărbătoare a fost marcată de manifestări propagandistice. După revoluţia din decembrie 1989, timp de mai mulţi ani, ziua de 1 mai nu a mai fost sărbătorită prin festivităţi propagandistice, însă a fost marcată prin evenimente sociale, în aer liber. Anul acesta, Guvernul a decis ca ziua de 2 mai să fie declarată liberă pentru salariaţii din sectorul public, pentru ca ziua de 1 mai să fie legată de weekend-ul 3-4 mai. Printre ţările care sărbătoresc Ziua Muncii pe 1 mai se numără şi Germania, Belgia, Croaţia, Turcia, Grecia, Italia, Spania, Israel, Canada, India, Suedia, Filipine, Mexic, Peru, Hong Kong. Ziua de 1 Mai a devenit cunoscută în lumea întreagă în urma unor incidente violente produse la Chicago în 1886 şi s-a transformat, ulterior, în Ziua Internaţională a Muncii, reducerea normei orare zilnice de lucru aflându-se la originea semnificaţiei acestei sărbători. Labour Day (Ziua Muncii) este cunoscută şi sub denumirea de May Day (Ziua Mai). Reducerea normei orare zilnice de lucru stă la originea semnificaţiei zilei de 1 Mai, ca Ziua internaţională a muncitorilor. În anul 1872, circa 100.000 de muncitori din New York, majoritatea din industria construcţiilor, au demonstrat, cerând reducerea timpului de lucru la 8 ore.