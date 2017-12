1 Mai pe litoral

An de an, românii s-au obişnuit să sărbătorească ziua de 1 Mai cu fast. Dacă înainte de ’89 Ziua Muncii era sărbătorită prin muncă şi prin manifestaţii uriaşe pe marile bulevarde, de cum s-au văzut liberi, românii au încins grătarele, au pornit muzica şi au dat frâu liber distracţiei. Pentru tineri, în special, litoralul reprezintă unul dintre cele mai atractive locuri de 1 Mai. Fie Vama Veche, Nepun, Jupiter, Costineşti şi, de ani buni, Mamaia, zeci de mii de tineri din toată ţara iau cu asalt staţiunile de pe litoral pentru a se distra. Chiar dacă este criză, şi în acest an, mii de turişti s-au înghesuit în staţiuni, litoralul fiind împânzit de turişti încă de joi seara. Cele mai căutate staţiuni sunt Mamaia, Costineşti şi Vama Veche, unde s-au adunat peste 5.000 de turişti încă de vineri seara. În schimb, staţiunile Jupiter şi Neptun erau mult mai libere vineri seară. În acest an, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Asociaţia Litoral - Delta Dunării şi autorităţile locale şi-au unit forţele pentru a oferi tinerilor un program cât mai diversificat, astfel încât cei care vor veni la mare să aibă cât mai multe posibilităţi de distracţie. În acest an, MDRT s-a implicat financiar pentru partea de sud a litoralului unde, împreună cu Primăria Mangalia, organizează o serie de evenimente în Nepun, unde vor concerta zeci de formaţii şi vor mixa cei mai renumiţi DJ-i. Tot în Neptun se va tăia şi panglica inaugurală care va simboliza deschiderea oficială a sezonului estival. În paralel se vor derula şi alte evenimente. Cel mai interesant dintre acestea pare a fi BLOCKbuster INVASION - cinema în aer liber. În partea de Nord a litoralului, Asociaţia Litoral - Delta Dunării a pregătit, de asemenea, o serie de evenimente pentru cei 18.000 de turişti care sunt aşteptaţi în staţiunea Mamaia. Manifestările pregătite de Asociaţia Litoral vor debuta la Mangalia şi se vor încheia în staţiunea Mamaia, prin intermediul unei caravane care, pe tot parcursul zilei de 1 Mai, va trece prin toate staţiunile dintre Mangalia şi Constanţa. De asemenea, turiştii din Mamaia vor avea ocazia de a se plimba cu telegondola sau cu Bricul Mircea, pe mare. Tot pentru turişti, Primăria Constanţa va scoate de 1 Mai pe străzi autobuzele etajate, care vor face curse între Constanţa şi staţiunile din sudul litoralului.