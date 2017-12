1 Mai, pe ritmuri de house

Miile de petrecăreţi care vor veni pe litoral în minivacanţa de 1 Mai, iubitori ai muzicii electronice, sunt aşteptaţi de echipa The Mission cu un show inedit: „The Pirates of 1st of May”. Evenimentul va aduce laolaltă două concepte de petreceri devenite deja tradiţionale: „The Mission 1st of May” şi „InDeep&Dance”.

După 11 ediţii, „InDeep&Dance” îşi schimbă, începând din acest an, locul de desfăşurare, alăturându-se petrecerilor „The Mission” pe plaja din nordul staţiunii Mamaia, care, anual, reuneşte, de 1 Mai, zeci de mii de iubitori ai muzicii house. Ca şi anul trecut, distracţia va avea loc în două corturi încălzite, pe timpul nopţii, iar ziua, petrecerea se va muta pe plajă.

Petrecăreţii sunt provocaţi să petreacă nu mai puţin de 60 de ore pe beat-urile celor care vor mixa. În line-up-ul „The Pirates of 1st of May” se regăsesc nume ale unor DJ renumiţi în cluburile de pe continent. Astfel, Sven Vath, Steve Lawler Kerri Chandler, Art Department, Guy Gerber, Onur Ozer, Dyed Soundorom, Leon, Darius Syrossian, Maurizio Schmitz şi Tania Vulcano vor mixa în cortul „The Mission”, în timp ce Markus Homm, Mihai Popoviciu, Ali Nasser, Rosario Internullo, Adrian Eftimie, Pagal, Optik, TBF, Kosta, Bog, Proof, Byby&Eddy, Melomanos şi Manuel Castro vor încălzi atmosfera în „InDeep&Dance Arena”.

Spre bucuria amatorilor de house, renumitul Sven Vath şi cel mai bun produs de export în materie de muzică electronică al Poloniei, Jacek Sinkiewicz, au confirmat revenirea, şi în acest an, la Mamaia. Cei doi sunt primele nume vehiculate din line-up-ul evenimentului organizat în minivacanţa de 1 Mai, de către The Mission. Ştirea a fost confirmată pe site-ul cocoon.net, label-ul de care aparţin cei doi DJ. Astfel, în seara de 29 aprilie, aceştia vor mixa la platanele din cortul încălzit din nordul staţiunii amintite.

Anul trecut, la „The Mission - 1st of May” au fost amplasate două corturi încălzite unde au făcut show Sven Vath, Onur Ozer, Sis şi Muritzio Schmitz, în timp ce pe scena Desolat au mixat Loco Dice, Martin Buttrich, Livio & Roby, Guti şi Tin. În afara evenimentului din luna mai, Sven Vath a mai mixat în ţara noastră de două ori, în 2010. În luna noiembrie, el a fost prezent în Club Obsession din Cluj-Napoca şi la Bucureşti, în Studio Martin.

Jacek Sinkiewicz, unul dintre cei mai cunoscuţi DJ din Polonia, revine în România după super-evenimentul din primăvara lui 2009, organizat tot de The Mission. Mai multe detalii legate de bilete, programul complet, dar şi alte informaţii vor fi făcute cunoscute, în curând, de către organizatorii mega-show-urilor de pe litoral.