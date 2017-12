1 noiembrie ar putea fi ultima zi de detenție pentru Mircea Băsescu!

Ziua de marți, 1 noiembrie, este una decisivă pentru Mircea Băsescu, fratele fostului președinte. Condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare, acesta ar putea ieși din pușcărie după doar patru luni și jumătate. Cei care au în mâini soarta lui Mircea Băsescu sunt magistrații Tribunalului Constanța. Aceștia judecă marți contestația procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța la decizia Judecătoriei Medgidia, care a hotărât pe data de 6 octombrie ca Băsescu să fie eliberat condiționat. Decizia Tribunalului va fi definitivă. Mircea Băsescu ar putea redeveni atât de rapid un om liber pentru că beneficiază de o reducere a pedepsei cu o treime (adică 16 luni), având peste 62 de ani. Din ce rămâne se scad apoi cele 12 luni în care s-a aflat în arest preventiv sau în arest la domiciliu (intervalul 19 iunie 2014 - 24 iunie 2015).

Mircea Băsescu a ajuns în spatele gratiilor după ce magistrații Curții de Apel Constanța l-au condamnat pe data de 16 iunie la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care a fost acuzat că a primit bani de la familia lui Bercea Mondialpentru a-l scoate pe acesta din închisoare. În aceeași speță, Marian Căpățână, fost șef al organizației PDL Drăgănești-Olt, cel considerat intermediarul mitei plătite de clanul Anghel, a primit o pedeapsă de trei ani de detenție. În plus, instanța a hotărât confiscarea specială a sumei de 265.000 de euro (echivalentul în lei la cursul Băncii Naționale a României) de la Marian Căpățână, și nu în solidar, de la cei doi inculpați, așa cum decisese Tribunalul Constanța în luna ianuarie. Ca urmare, sechestrul instituit de DNA asupra bunurilor lui Mircea Băsescu a fost ridicat.

Imediat după ce a aflat despre decizia Judecătoriei Medgidia, Izaura Anghel, fiica lui Bercea Mondial, s-a arătat extrem de nemulțumită. "Am o părere foarte proastă față de decizia celor de la Judecătoria Medgidia. Nu mă așteptam să iasă atât de rapid din închisoare. A rămas cu patru luni de pușcărie și cu banii noștri acasă. Așa ceva nu este normal! Cum a fost posibil ca el să ajungă atât de rapid în fața instanței cu cererea de eliberare? De obicei, aceste solicitări sunt amânate. El are în continuare foarte multă influență și probabil că din acest motiv va ieși atât de rapid. Sunt convinsă că Tribunalul va fi de acord cu ce a hotărât Judecătoria Medgidia. Și noi, eu și familia mea, avem ani de grei de stat în pușcărie, deși nu am făcut nimic altceva decât să ne cerem banii înapoi de la Mircea Băsescu", a declarat aceasta pentru "Telegraf".

Conform anchetatorilor, Mircea Băsescu a fost acuzat că, în perioada 20 februarie 2011 - 22 februarie 2012, a cerut și a primit de la Florin Anghel, fiul lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, 600.000 de euro pentru a-l ajuta pe interlopul oltean să iasă din închisoare. Mircea Băsescu ar fi primit mita prin intermediul lui Căpățână, care era, la acea dată, președintele PDL Drăgănești-Olt. Anchetatorii spun că Mircea Băsescu le-a lăsat pe rudele lui Bercea să creadă că are influență asupra magistraților și că poate obține pentru acesta fie o pedeapsă egală cu perioada de detenție deja executată, fie punerea lui în libertate.