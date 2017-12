1 octombrie, Ziua internațională a persoanelor vârstnice

15:04:12 / 01 Octombrie 2016

Despre viatza grea a romanilor !

Tot mereu vesti ingrozitoare ! De ce promovam / propagam numai raul : criza economica si financiara ; cutremure mari / mici-s devastatoare : reclame numai despre : mancare de parca suntem un popor de mancaciosi, ori sa ni se deschida apetitul ; despre bautura de parca am fi un popor de betzivi ; medicamente de parca suntem o tzara, cu oameni bolnavi cronici ; numai despre coruptzie, hotzi, dna, ani, anaf.... ! Ne-am saturat, avem lehamite, ne-am plictisit de toate astea de catziva ani, numai : rau, de rau, despre rau... ! Mai vrem si noi, poporul acestei tzari, ca sa auzim de intamplari bune si de bine. Unde sunt vestile bune, frumoase, de bine, ca sa fie bine odata si-n tzara asta cu-n popor atat de : oropsit, obidit si impovarat de multele : taxe, impozite, datorii si mare saracie inca din comunism si in capitalismul caruia i s-a facut atata reclama peste tot, ca are termine cu : saracia si saracii ! VORBEEEEEEEEEEEE !