Cultul ortodox marchează, pe 1 septembrie, începutul unui nou an bisericesc, care simbolizează, potrivit tradiţiei, prima zi a Creaţiei, în care Dumnezeu a început Facerea Lumii. De asemenea, această lună aminteşte de perioada în care evreii adunau recoltele şi îi aduceau jertfă lui Dumnezeu, la templu, din roadele lor, drept mulţumire pentru darurile pe care le-au avut şi pentru binecuvîntarea anului care urmează. Tot la 1 septembrie, cînd avea 12 ani, vîrstă la care băieţii evrei erau duşi la templu, Mîntuitorul Hristos a intrat în templu şi a citit din cartea proorocului Isaiia, în care se spune că Dumnezeu a binecuvîntat cununa anului, adică începutul de an. „Luna aceasta este importantă în tradiţia bisericească, prima mare sărbătoare fiind Naşterea Maicii Domnului, prăznuită în ziua a opta a lunii. Tot în septembrie, Împăratul Constantin cel Mare a cîştigat o victorie împotriva lui Mexenţiu, după care, în 313, a dat edictul de la Milan prin care creştinismul devine religio licita, adică religie permisă”, a afirmat preotul Vasile Gavrilă. Astfel, în 325, Sinodul ecumenic a hotărît ca 1 septembrie să fie considerată zi de începere a anului bisericesc. Preotul a evaluat anul bisericesc ce a trecut, afirmînd că, în ciuda inundaţiilor sau a cataclismelor, oamenii s-au putut bucura de viaţă. “Îi dau slavă lui Dumnezeu că mai putem săvîrşi Sfînta Liturghie şi să ne împărtăşim în sfintele biserici şi aceasta ţine lumea. Atît timp cît se va săvîrşi Sfînta Liturghie, încă va mai dăinui istoria. Dăm slavă lui Dumnezeu că ne bucurăm de viaţă şi că am făcut încă un pas în istoria pe care ne-a pus-o Dumnezeu în faţă. (...) Acum depinde cît s-a apropiat fiecare, în inima lui, de Dumnezeu. Că au fost inundaţii, că au fost cataclisme, lucruri neplăcute pentru oameni, este foarte adevărat, însă (...) singura tragedie este să-l pierzi pe Dumnezeu. Toate celelalte se consumă în istoria omenirii”, crede preotul Gavrilă. El a afirmat că îşi doreşte ca în noul an bisericesc, oamenii să se apropie mai mult de Biserică şi să conştientizeze că “fără Dumnezeu, nu sîntem decît nişte fiinţe biologice”. “Aştept ca divorţul între noi şi Dumnezeu să se termine şi să conştientizăm că fără Dumnezeu nu sîntem decît nişte fiinţe biologice, dar nu avem sufletele vii şi aştept să mergem spre adîncul sensurilor şi vă mărturisesc că aştept să facem acest lucru de la vlădică la opincă - adică de la patriarh pînă la ultimul credincios”, a adăugat preotul.