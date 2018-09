1 septembrie - Ziua Diplomației Române

An de an, în luna septembrie, este sărbătorită Ziua Diplomaţiei Române, instituită prin Legea 269/2003 privind Statutul Corpului Diplomatic şi Consular al României.



Potrivit articolului 61 al actului normativ, această zi este marcată "pentru omagierea tradiţiei diplomatice româneşti şi pentru stimularea activităţii Corpului diplomatic şi consular al României", data fiind stabilită de ministrul afacerilor externe.



Începând cu anul 2005, Ziua Diplomaţiei Române s-a sărbătorit la 1 septembrie, se arată pe site-ulMinisterului Afacerilor Externe.



În preajma acestei zile are loc şi Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR), eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe şi dedicat Corpului diplomatic şi consular român, acesta fiind un bun prilej pentru evaluarea activităţii diplomatice desfăşurate în ultimul an şi pentru stabilirea principalelor direcţii de acţiune pe termen mediu şi lung.



La acest eveniment participă înalţi demnitari ai statului român: preşedintele României, prim-ministrul, preşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, membri ai Guvernului şi ai Parlamentului, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, şefii de misiuni diplomatice ai României, consuli generali, directorii institutelor culturale româneşti, reprezentanţi ai corpului diplomatic străin acreditat la Bucureşti, reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului academic şi de afaceri, ai mass-media. Agenda cuprinde cele mai importante teme de politică externă din ultimul an de activitate al diplomaţiei româneşti, precum şi provocările cu care se confruntă corpul diplomatic şi consular al României, în funcţie de transformările din mediul politic internaţional.



În cadrul reuniunii, pot fi acordate Ordinul sau Medalia Meritul Diplomatic, membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, pentru contribuţii meritorii la afirmarea diplomaţiei româneşti pe plan internaţional, în conformitate cu prevederile art. 62 din legea amintită mai sus.



În anul 2017, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române s-a desfăşurat în perioada 29 august-1 septembrie, pe tema "O lume în schimbare: Mizele politicii externe a României". La această ediţie au participat, în calitate de invitaţi speciali ai ministrului afacerilor externe, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Egipt, Sameh Hassan Shoukry, ministrul afacerilor externe al Marelui Ducat de Luxemburg, Jean Asselborn, şi ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó. În premieră, ediţia 2017 a Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române a cuprins şi o componentă de întâlniri cu autorităţi locale şi vizite la obiective de interes economic, în teritoriu.



Anul acesta, Ministerul Afacerilor Externe a organizat Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române în perioada 27-29 august, tema ediţiei fiind "Diplomaţia - un pilon al României Centenare". Ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, a fost invitatul special al ediţiei din 2018 a RADR.