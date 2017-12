10 ani de învăţămînt teologic şi de istorie la Univesritatea “Ovidius”

Emoţia primei zile de facultate, stresul de dinainte de examene, materiile preferate, zilele petrecute în bibliotecă pentru a afla cît mai multe lucruri interesante sînt doar cîteva dintre amintirile celor care au absolvit, în urmă cu 10 ani, Facultatea de Teologie, specializarea Teologie-Istorie din cadrul Universităţii “Ovidius”. “Anii facultăţii au însemnat tinereţe, bucurie, binecuvîntare. Îi mulţumesc lui Dumnezeu, profesorilor şi colegilor pentru cei patru ani de facultate”, a declarat purtătorul de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului, Liliana Năclad, absolventă a promoţiei 1994-1998. Împreună, profesorii şi foştii studenţi şi-au amintit de clipele frumoase din perioada studenţiei. La fel ca şi în timpul cursurilor, profesorii i-au privit cu drag, aşezaţi de partea cealaltă a catedrei, de data aceasta fără a ţine un curs. “Această primă promoţie se caracterizează prin seriozitate. Au fost preocupaţi de toate disciplinele. Au fost înţelegători în momentele în care condiţiile nu erau favorabile studiului sau cercetării. De asemenea, se caracterizează prin pasiunea manifestată pentru cunoaşterea monumentelor arheologice din judeţul nostru”, a declarat fostul decan al Facultăţii de Istorie, prof. univ. dr. Mihai Ieremia. Pentru mulţi dintre cei prezenţi, întrunirea de 10 ani a fost emoţionantă, unii dintre aceştia fiind stabiliţi în zone îndepărtate ale ţării. “Parcă au trecut prea repede aceşti 10 ani. Nu îmi vine să cred. Parcă ieri deabia începeam cursurile. Mi-ar plăcea foarte mult să fiu din nou studentă. Dacă ar fi să dau timpul înapoi şi să îmi pot alege un alt drum în viaţă, nu aş face acest lucru, deoarece am urmat cursurile acestei facultăţi din pasiune şi mi-a plăcut tot ceea ce am învăţat. Am trecut prin multe momente deosebite prin facultate, şi bune şi rele, însă cele rele s-au şters din amintire. Viaţa de student a fost foarte frumoasă şi întînirea cu foşti colegi şi cu profesorii este foarte emoţionantă”, a spus Nicoleta Lazăr, una dintre absolvente. La festivitate a luat parte şi Înalt Prea Sfinţia Sa, Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a fost primit de absolvenţii promoţiei 1994-1998 cu un cîntec bisericesc specific de întîmpinare a ierarhului. “Aveţi nişte voci superbe. Cred că sînteţi cele mai bune soprane. Sînt onorat să iau parte la această manifestare”, a declarat IPS Teodosie. Cei care le-au îndrumat paşii de-a lungul studenţiei şi-au amintit că promoţia 1994-1998 s-a deosebit de celelalte prin conştiinciozitate şi seriozitate. “Ţin minte că la fiecare curs pe care îl aveam, studenţii veneau cu toţii. Majoritatea erau fete şi puteai crede că sînt mai interesate de studiu, însă mi-am dat seama că le plăcea foarte mult să înveţe. Acum, interesul studenţilor a scăzut”, a declarat preotul Marius Moşteană, profesor de muzică bisericească.