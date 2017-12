10% dintre copii sunt găsiți cu această afecțiune. Poate fi tratată dacă e corect diagnosticată!

Continența urinară la copii este o afecțiune care poate fi tratată dacă este corect diagnosticată, potrivit dr. Beatrice Bunea, chirurg pediatru la Spitalul "Marie Curie", citată de Agerpres. ”Am făcut niște studii la Sibiu, Moreni și la Târgu Mureș și undeva în jur de 10% dintre copii au probleme cu continența urinară. Un număr destul de mare de copii”, a declarat Beatrice Bunea, într-o conferință de presă organizată în contextul Zilei mondiale a copilului cu tulburări de continență. Potrivit medicului, cauzele acestei afecțiuni sunt, în principal, tulburări la nivelul vezicii urinare, determinate de leziuni la nivelul coloanei vertebrale. ”Unele leziuni sunt evidente, sunt leziuni mari și atunci se văd, altele precum spina bifidă ocultă nu se văd. Neurologic și malformativ copilul nu are absolut nimic, dar în timp are tulburări de dinamică. Unii fac pipi foarte, foarte des, din păcate noaptea nu se mai pot ține. De cele mai multe ori familia îi ceartă, le reproșează de ce nu se scoală noaptea, de ce beau lichide, iar partea de urgență diurnă e trecută cu vederea. Faptul că are nevoie la o jumătate de oră, la 45 de minute la toaletă de multe ori se găsesc scuze de genul a băut apă sau așa e el și ajung să crească, sunt adolescenți, tineri care ajung să se confrunte cu această problemă, care poate fi tratată, dacă este corect diagnosticată”, a explicat medicul. Dr. Bunea a spus că aceste probleme pot fi și de natură psihologică, atunci când apar schimbări în familie, începe școala. Ea a menționat că rezolvarea problemei de continență ajută rinichii să nu se deterioreze. La rândul său, prof. dr. Mihaela Bălgrădean, șef secție la Spitalul ”Marie Curie”, a punctat că funcția renală la copil în momentul în care începe să fie afectată nu se mai reface.