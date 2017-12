10 locuinţe sociale construite prin parteneriat public-privat

Cei care vor să reinventeze roata nu fac decât să cadă în penibil, mai ales atunci când anunţă cu surle şi trâmbiţe şi nu îşi mai încap în hainele de firmă când apar la televizor şi vorbesc despre marea lor realizare. Bineînţeles este vorba despre pedeliştii aflaţi la guvernare, care, din dorinţa de a le arăta românilor că lucrează pentru ei, aruncă pe piaţă proiecte care deja funcţionează la nivel administrativ. Ne aducem aminte cum Elena Udrea şi Emil Boc le-au transmis românilor prima modalitate de a ieşi din criză: parteneriatul public-privat. Având în vedere că actualul Guvern nu este în stare să vină cu ceva nou, care să ajute cu adevărat România să iasă din gaura financiară, în care tot ei au băgat-o, portocaliii nu fac decât să copieze ceea ce se întâmplă de foarte mulţi ani şi să anunţe public acest lucru. La nivelul administraţiilor locale, parteneriatele public-private au fost instrumentul care a ajutat comunităţile locale să se dezvolte, cu implicarea oamenilor de afaceri. Despre oraşul Constanţa putem spune că este campion în acest domeniu, având nu una, ci mai multe astfel de înţelegeri cu oamenii de afaceri. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Eforie, în urmă cu doi ani. Primăria a pus gratuit la dispoziţia unui investitor un teren pe care au fost ridicate 10 locuinţe sociale, care au fost inaugurate sâmbătă de autorităţi. “Sunt 10 garsoniere pentru cazurile sociale pe care le avem în oraş. Acestea se adaugă la celelalte eforturi pe care le facem de ani buni ca să asigurăm locuinţe pentru oameni. Mai avem 120 de locuinţe finalizate pe care le vom da, de asemenea, cazurilor sociale, mai avem în lucru încă 124 de locuinţe care sunt în lucru, urmând ca, în etapa a doua, să mai facem încă 14 locuinţe sociale. La sfârşitul acestor proiecte, adică undeva prin 2014, nu ar mai trebui să avem probleme cu locuinţele sociale. O garsonieră are o suprafaţă de 35 de metri pătraţi. Trebuie să ţinem cont că este o donaţie, este un efort pe care l-a făcut dr. Azash Mohamed. Mie mi se pare un gest lăudabil, fiind vorba despre un om care a venit în România”, a declarat primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Investitorul privat, dr. Azash Mohamed, a afirmat că lucrurile nu se vor opri aici. “Eu am făcut până în prezent trei moschei în România. Aceste zece locuinţe sociale pe care le-am inaugurat acum sunt pentru Primăria Eforie şi pentru locuitorii acestui oraş. Dacă Primăria mai are nevoie de un parc sau o grădiniţă pentru copii noi ne vom implica în astfel de programe. Eu am învăţat în România, am mâncat o pâine aici şi am vrut să mulţumesc României prin aceste 10 locuinţe sociale”, a declarat dr. Azash Mohamed. Investiţia de la Eforie s-a ridicat la 350.000 de euro şi a fost făcută exclusiv cu bani privaţi, contribuţia autorităţii locale fiind terenul.