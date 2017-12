10 Mai - Ziua Europeană a Curăţeniei

În fiecare an, milioane de tone de deşeuri ajung pe străzile, plajele, în oceanele, pădurile şi în zonele naturale ale Europei. Şi tot în fiecare an, milioane de europeni se mobilizează în cartierele lor pentru a participa la acţiuni voluntare de curăţenie. „Pentru o Europă mai curată” este o iniţiativă ce are scopul de a încuraja cât mai multe acţiuni voluntare de curăţenie, de a creşte gradul de sensibilizare cu privire la amploarea problemei pe care o reprezintă deşeurile şi de a încuraja schimbări de comportament. Evenimentul este coordonat în cadrul Săptămânii Europene pentru Reducerea Deşeurilor (EWWR). În România, Asociaţia „Planeta Verde“ (http://www.green-planet.ro/) este coordonatorul local pentru toate activităţile desfăşurate sub această egidă.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI? Vă formaţi o echipă - cu prietenii, familia şi/ sau colegii, alegeţi o zonă pe care doriţi să o curăţaţi şi vă înregistraţi pe http://www.green-planet.ro/lets-clean-up-europe/. Asociaţia „Planeta Verde“ va transmite lista zonelor către companiile de colectare deşeuri, cu rugămintea ca acestea să ridice sacii cu deşeurile strânse de voluntari. În data de 10 mai sunteţi aşteptaţi cu saci şi mănuşi pentru a face o Românie mai Curată! Campania din România este promovată în acest moment pe Facebook, https://www.facebook.com/events/1020735044734026/.