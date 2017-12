10 milioane de lei pentru școli și drumuri din județul Constanța

13:20:30 / 29 Aprilie 2017

Interesant !

La Silistea s-a facut o scoala mare de 400 de locuri , cu 900 000 de euro de la Banca Mondiala , in conditiile in care la Silistea in 2013 - anul inaugurarii , erau doar 56 de elevi ... Vechea scoala de la Silistea , inca in stare buna , solida , din caramida rosie , co nstruita in 1957 , in care s-au investit 17 miliarde , in mandatele lui Soare , a fost astfel abandonata . La fel , scoala de la Tepes-Voda , construita in anii 60' - cu 98 de elevi in 2013 - a fost modernizata , in acesti ani cu Soare la butoane , cu bani de la guvern , CJC -Nicusor si primaria locala , cu circa 40 de miliarde de lei ( sala spectacole , teren de sport , toalete , locuri de joaca , parc etc. ...) . Cu toate aceste transformari costisitoare , scoala de la Tepes -Voda a fost abandonata in 2013 , elevii fiind transportati zilnic cu microbuzele particulare si cele scolare , la scoala Silistea , pentru a se anima cumva scoala de acolo , supradimensionata si fara elevi , ajungand acum in 2017 , cu tot cu cei de la Tepes-Voda , la abia 120 de elevi ... Acum , de la partid - ca nu e Nicusor , sunt epigonii sai mostenitori - iar se dau bani cu nemiluita acolo unde se fac afacerile leprelor PSD ... In conditiile in care sunt scoli din mediul rural , unde nu s-au facut igienizari de ani buni , ori pentru ca primarii sunt mafioti PSD , ori pentru ca , veniti de curand in PSD , nu au loc la masa sacalilor din fruntea PSD Constanta ... Si se spune nepermis , in continuiare , ca nu sunt bani pentru burse , pentru decontul transportului , pentru premierea performantei , pentru paza scolilor etc. ...