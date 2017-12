10 oboare care scad preţurile la tarabă

PROIECT Producătorii agricoli şi crescătorii de animale din nordul judeţului vor avea ocazia, în câteva luni, să-şi comercializeze produsele într-un spaţiu special amenajat. Acest lucru va fi posibil datorită Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care va pune bazele unui nou obor la ieşirea din localitatea Cogealac, ce se va întinde pe o suprafaţă de 30.000 de metri pătraţi. Construirea oborului face parte dintr-un amplu program al CJC privind modernizarea mediului rural şi care include construcţia a zece oboare în mai multe comune. „Cel mai probabil, lucrările vor începe în acest an. De asemenea, un obor similar dorim să amenajăm şi la Ghindăreşti, asta deoarece, în partea de nord a judeţului, nu avem niciun spaţiu de acest gen, iar în sud avem trei”, a spus vicepreşedintele CJC, Cristian Darie. Conducerea Consiliului a mai apreciat că programul de construire a oboarelor are o deosebită importanţă pentru dezvoltarea economică şi socială, care trebuie să fie strâns legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale. Decizia de a amenaja acest târg a fost salutată de conducerea administraţiei locale din Cogealac. „Noi, cei din nordul judeţului, aveam nevoie de un astfel de obor, unde să ne putem vinde animalele şi grânele. Asta pentru că, până acum, eram nevoiţi să parcurgem 40 - 50 de kilometri până la Medgidia pentru a ne expune produsele. În plus, construcţia oborului la Cogealac îi va ajuta şi pe fermierii din sudul judeţului Tulcea, care, la rândul lor, nu au unde să vândă roadele câmpului”, a spus primarul comunei Cogealac, Gheorghe Alexa.

ÎN SPRIJINUL FERMIERILOR Programul „10 oboare”, iniţiat de CJC în urmă cu trei ani, are scopul de a oferi posibilitatea agricultorilor constănţeni de a-şi vinde marfa într-un cadru organizat, dar mai ales de a reduce importurile de legume şi fructe. Până acum, prin acest program au fost inaugurate oboare la Negru Vodă, General Scărişoreanu şi Cobadin. „Sperăm să mai reducem din numărul intermediarilor, care umflă preţul produselor agricole de două sau trei ori. În afară de acest lucru, deschiderea târgurilor înseamnă condiţii şi standarde civilizate pentru agricultorii din Dobrogea, care au ocazia de a comercializa produse tradiţionale româneşti. De aceea, încercăm să-i încurajăm şi pe crescătorii de animale să-şi desfacă produsele în aceste târguri”, a spus, la lansarea proiectului, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.