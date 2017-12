10% din bugetul local al Sănătăţii, blocat la Minister

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa s-a arătat indignată de faptul că unitatea sanitară nu poate intra în posesia banilor care i se cuvin ca urmare a serviciilor medicale prestate. „La nivel naţional se blochează 10%, iar la nivel local 5%. Noi am avut realizate servicii medicale peste valoarea de contract cu Casa de Asigurări de Sănătate”, a spus managerul SCJU, dr. Dan Căpăţînă. Totodată, precizăm că SCJU a realizat, de exemplu, anul trecut, servicii medicale în plus, de circa 25 de milioane lei. În primul trimestru al anului 2009, SCJU a mai realizat servicii de 19 milioane lei, iar în alt doilea trimestru, 18 milioane lei. „Nu mi se pare normal ce se întîmplă, aşa că am decis să prezint pe larg situaţia senatorului PSD Alexandru Mazăre, pe care l-am rugat să ne ajute”, a mai spus dr. Căpăţînă, care a adăugat că va face totul ca să „corecteze această stare de fapt”. Senatorul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre, a promis că imediat după vacanţă va prezenta o interpelare în Parlament pentru a aduce la cunoştinţă ministrului Sănătăţii, dr. Ion Bazac, blocarea nejustificată a banilor din Sănătatea locală, dar nu numai. „Ştim că toate cheile sînt la Ministerul Finanţelor, aşa că interpelarea va fi adresată şi Ministerului Finanţelor, dar şi Comisiei de specialitate de Sănătate din Senat”, a declarat Alexandru Mazăre. Nu este pentru prima dată cînd senatorul PSD de Constanţa vine în ajutorul Sănătăţii. Reamintim că ultima interpelare pe care senatorul a avut-o, în domeniul Sănătăţii, a fost un succes, Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul SCJU fiind inclusă în Programul naţional de sănătate. Pe 27 aprilie 2009, senatorul Alexandru Mazăre, alături de deputatul PSD de Constanţa, Eduard Martin, au solicitat finanţare din partea Guvernului pentru susţinerea tuturor cheltuielilor pe care le are această clinică, unitate realizată în anul 2008, printr-un efort deosebit, exclusiv din banii Consiliului Judeţean Constanţa.