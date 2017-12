10% din consumul total de miere din România este surogat

Românii consumă aproape jumătate din producţia anuală de miere, însă 10% din produsele importate şi consumate în România sunt extracomunitare, de tip surogat, a declarat preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea. „Dacă acum 20 de ani erau 50 de grame, acum am ajuns la 450 de grame şi, dacă ar mai creşte de zece ori, probabil că România va trebui să importe miere pentru consum. Acest lucru ar fi bun, pentru a nu avea problema să exportăm jumătate şi să aducem la fel. Problema este că, pe lângă consumul acesta de miere autohtonă, noi mai importăm 10% din ce consumăm intern, nişte surogate care reprezintă o pacoste pentru România. Noi avem excedent de miere şi permitem să intre extracomunitar, nu punem taxe, nu protejăm produsul „miere”, care este un brand”, a explicat Fetea. Potrivit şefului ACA, în ceea ce priveşte producţia de miere estimată pentru acest an în România, aceasta nu va depăşi 18.000 de tone, iar preţurile nu vor intra pe un trend ascendent. „Cea mai mare producţie de miere din România a fost de 22.000 tone, o producţia medie anuală bună. În ciuda micilor probleme din acest an din unele zone, estimăm că preţul mierii nu va creşte pentru că a scăzut consumul de miere în România, comparativ cu ultimii doi ani”, a spus Ioan Fetea. Acesta a adăugat că, la capitolul export de miere, România face acest tip de tranzacţii cel mai mult în Europa, cu Germania pe primul loc, respectiv 80% din totalul exporturilor.