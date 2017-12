100 de ani, 26 de nepoţi şi 30 de strănepoţi

Greutăţile pe care fiecare dintre noi le întâmpinăm nu sunt motive suficiente pentru a ne descuraja în drumul vieţii. Din contră! Ele trebuie să ne întărească. Aşa consideră şi Gheorghiţa Niţu, care, anul acesta, depăşeşte un secol de existenţă. Ea este născută în 1912, iar pe 4 mai va împlini... 101 ani. La vizita pe care i-am făcut-o, ieri, împreună cu asistenţii sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC), am găsit o femeie gârbovită pe care vârsta o împiedică să mai audă bine. Fetele care îi sunt alături, Floarea Niţu, de 65 ani, şi Elena Drăghici, de 75 ani, trebuie să strige ca să poată comunica cu ea. Din punct de vedere medical, spun ele, este sănătoasă pentru că a trăit sănătos. E drept că medicii i-au prescris medicamente pentru oxigenarea creierului, dat fiind vârsta atât de înaintată dar şi pentru că, în urmă cu patru ani, a căzut şi a suferit un accident vascular cerebral şi efectele încă se resimt. De alte medicamente însă nu are nevoie. A ajuns să trăiască un veac pentru că a avut pe cine moşteni. Şi mama ei a trăit până la 102 ani. Probabil că tanti Gheorghiţa va trăi mai mult pentru că se menţine destul de bine, mănâncă sănătos şi se deplasează pe picioarele ei, folosindu-se, din când în când, şi de un baston. Însă, cine la vârsta ei nu s-ar folosi măcar de un baston?! Viaţa sa a însemnat un lung şir de greutăţi, dar şi bucurii. La 17 ani s-a măritat. Iancu Niţu a fost alesul ei şi i-a fost alături până când a împlinit 76 de ani. „Atunci pământul l-a chemat la el”, spune bătrâna. De origine, tanti Gheorghiţa este din localitatea Cucuieţi din judeţul Olt, iar în 1932 s-a mutat în satul General Scărişoreanu, din comuna Amzacea, judeţul Constanţa. Mutarea domiciliului a survenit după ce soţul ei, de meserie pădurar, a fost transferat la Murfatlar cu serviciul. Împreună şi-au ridicat o casă şi au avut nici mai mult, nici mai puţin decât 13 copii. Patru dintre ei au murit la vârste fragede, doi din cauza „deochiului şi ceilalţi doi din cauza foametei care s-a abătut peste ţara noastră între cele două războaie mondiale”, îşi aduce aminte, cu durere în suflet, femeia.

„E SATUL PLIN DE COPIII MEI” Uite aşa, tanti Gheorghiţa a rămas cu nouă copii alături. Acum mai are în viaţă doar cinci copii, ceilalţi patru murind în urma unor boli grave, mai spune bătrâna. „N-am păr în cap de cât am umblat şi câţi copii am avut. E satul plin”, spune femeia din gura căreia abia se desluşesc cuvintele. Încă gândeşte limpede şi chiar îşi repede nepotul de 55 de ani, pe Dumitru Drăghici, dacă i se pare că a făcut vreo glumă nelalocul ei. „Dacă mă reped la tine, vezi tu”, îi atrage atenţia vârstnica, mai în glumă, mai în serios. Când vine vorba de muzică, începe să devină mai vorbăreaţă. Îi place! La îndemnul celor două fiice, dar şi a nepotului, tanti Gheorghiţa a fredonat o strofă din cunoscuta melodie „Radu mamii”. Pe toţi i-a crescut cum a putut mai bine. La viaţa ei, mai întâi a lucrat în agricultură, la CAP, ca mai toţi locuitorii din mediul rural, apoi a fost femeie de serviciu la şcoala din General Scărişoreanu. Nu avea un venit prea mare, dar împreună cu soţul ei se puteau descurca să-şi întreţină cei nouă copii. Fiica de 65 de ani spune că mama ei este o fire ambiţioasă şi la 30 de ani a învăţat să scrie şi să citească. „Mama nu avea carte, în schimb munca la şcoală a ajutat-o în viaţă. A ştiut să se descurce. De multe ori mă întreb cum a reuşit să crească nouă copii”, se întreabă Floarea Niţu.

AJUTOR DE 5.000 DE LEI Acum, tanti Gheorghiţa locuieşte la Comana împreună cu fiica de 75 de ani şi nepotul de 55 de ani. Are nu mai puţin de 26 de nepoţi şi 30 de strănepoţi. Însă, după moartea soţului, s-a mutat la Constanţa şi a locuit cu fiica de 65 de ani, dar din cauza cheltuielilor prea mari, nu a mai putut rămâne în oraş. Nici pensia de 350 de lei nu ar ajuta prea mult ca familia să se ocupe de rânduielile în cazul unei înmormântări, de aceea au cerut autorităţilor să o sprijine financiar cu 5.000 de lei. Asistenţii sociali din cadrul DGASPC veniţi, ieri, la domiciliul Elenei Drăghici, vor întocmi un raport privind situaţia familială şi socială a solicitantului, raport ce va fi înaintat conducerii Direcţiei. „Raportul întocmit de asistenţii sociali va fi transmis Consiliului Judeţean Constanţa cu propunerea de acordare a unui ajutor financiar”, a declarat directorul general adjunct DGASPC Constanţa, Ştefan Tudose.

În 1967, Tanti Gheorghiţa a fost răsplătită de Republica Socialistă România cu Ordinul Gloria Maternă pentru meritul de a fi născut şi crescut nouă copii.