100 de cadeți au început instrucția marinărească la bordul Navei-Școală „Mircea”

Călătoria venerabilului velier românesc a început din nou, luni, 6 iunie, când nava a plecat din portul Constanța, cu 92 de cadeți de anul II, la bord. Cel de-al doilea marș de instrucție executat de Nava-Școală ,,Mircea” în acest an se desfășoară sub auspiciile aniversării a 150 de ani de la înființarea Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân”, în luna noiembrie.

În perioada 06 iunie – 30 iulie nava-școală va parcurge, în 54 de zile, aproximativ 4790 mile marine și va face escale în porturile Augusta (Italia), Genova (Italia), Valencia (Spania), Valleta (Malta), Alexandria (Egipt). În perioada 22 iunie – 03 iulie, „Mircea” va participa la ,,Festivalul Iacobus”, în porturile Genova și Valencia. La bord, se instruiesc, împreună cu cadeții români, opt studenți străini de la academiile navale din S.U.A, Bulgaria, Polonia și Marea Britanie.

Plecarea a fost ca întotdeauna emoționantă, rudele şi prietenii tinerilor cadeți, care se aflau la pupa fregatelor „Regele Ferdinand” si „Regina Maria” privind desprinderea velierului de la cheu cu lacrimi în ochi. Cadeții, ambarcați cu doar trei zile înainte de plecare, la bordul navei-școală, priveau cu optimism tot ce se întâmpla în jurul lor și erau încrezători că, lăsând în urmă pe cei dragi, vor umple acest gol cu ceea ce înseamnă debutul spre maturitate. Ieșirea din portul Constanța a făcut să ne amintim de capriciile Mării Negre, iar câțiva studenți au avut un prim contact cu buclucașul rău de mare și cu tromba navei.

Activitatea la bordul navei a continuat, sub îndrumarea ofițerului secund, locotenent Ștefan Scutelnicu, cu explicarea rolurilor pentru abandonul navei, apoi cu rolurile de manevră a velelor, după care cadeții au trecut la executarea serviciilor de cart (navigație, cart la timonă, curier cart, veghe pupa, veghe prova). Spre seară, li s-au repartizat hamacele, iar amurgul primei zile și-a întins aripile peste marea cea mare si peste nava noastră.

A doua zi, la 15 ore distanță, una față de cealaltă, la orizont s-au întrezărit strâmtorile Bosfor și Dardanele, încărcate de istorie.

„În plus față de atașamentul față de mare, (ne-a mărturisit studenta caporal Sabina Diaconescu) încă de mică am dezvoltat o înclinație către pictură și am pictat, de-a lungul timpului, Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Argeș și, totodată, am fost atrasă de frumusețea Moscheii Sfânta Sofia din Istanbul. Traversând Strâmtoarea Bosfor am avut ocazia, la care am visat încă de mică, să văd această minunată operă arhitecturală integrată în peisajul de coastă al Turciei care a păstrat peste veacuri farmecul istoric al vechiului Constantinopol."