100 de măsuri anticriză

Congresul extraordinar al PSD a validat programul de guvernare propus de departamentele PSD, care include impozitarea diferenţiată, cu un prag maxim de 35%. Programul de Guvernare al PSD, cuprinzând 100 de măsuri, se poate aplica imediat, dar şi pe termen mediu şi lung. Prin programul “România corectă, România socială”, PSD se angajează, încă din prima zi de guvernare, să refacă salariile bugetarilor şi să blocheze Legea pensiilor. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a spus că acest program este considerat “un angajament” între PSD şi români. “Pentru prima zi de guvernare, PSD se angajează la aplicarea a şase măsuri: revenirea salariilor bugetarilor la nivelul anterior diminuării cu 25%, anularea noilor metode de recalculare a pensiilor militarilor prin blocarea aplicării Legii unitare a pensiilor, anularea impozitării pensiilor mici, îngheţarea cheltuielilor materiale la utilităţi şi medicamente şi plafonarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii la 50% faţă de anul trecut, eliminarea obligaţiei de plată a contribuţiilor sociale pentru persoanele angajate cu drepturi de autor, respectiv începerea auditului financiar al Guvernului Boc”, a declarat Năstase. El a afirmat că, în prima lună de guvernare, PSD propune creşterea salariului minim la 750-800 lei, scăderea CAS la angajator cu 3%, deblocarea posturilor din sănătate, îngheţarea pentru un an a preţului la energia furnizată populaţiei. De asemenea, PSD se angajează, pentru primul an de guvernare , să introducă sistemul diferenţiat de impozitare, pentru care propune două variante de lucru. Prima variantă este impozitarea în patru trepte: 0% pentru veniturile de până la 1.000 lei, 15% pentru veniturile sub 4.500 lei, 25% pentru veniturile între 4.500 şi 10.000 lei şi 35% pentru veniturile de peste 9.000 lei. A doua variantă de impozitare propusă de PSD este în trei trepte: 8% pentru veniturile până la 1.000 lei, 12% pentru cele între 1.000 şi 4.500 lei şi 16% pentru veniturile ce depăşesc 4.500 lei. În acelaşi program, PSD susţine păstrarea impozitului pe profit la 16%, cu scutirea de impozit pentru profitul reinvestit. În ce priveşte TVA, PSD propune majorarea în cazul produselor de lux şi diminuarea până la 5% pentru pâine, carne proaspătă, lapte, ulei şi zahăr.