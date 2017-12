100 de milioane de utilizatori Twitter

Site-ul de microblogging Twitter a anunţat că are peste o sută de milioane de utilizatori activi, care se conectează pe site cel puţin o dată pe lună. Potrivit reprezentanţilor companiei, un număr din ce în ce mai mare de utilizatori se conectează de pe telefonul mobil. ”Avem o creştere formidabilă pe mobil”, a declarat Dick Costolo, director general, specificând că este vorba de o creştere de 40% a numărului de utilizatori care accesează site-ul de pe telefonul mobil. Pe de altă parte, numărul de utilizatori activi ai Twitter a crescut cu 82% de la începutul lui 2011, dintre care 40% vor doar să citească mesajele altora, fără să publice nimic.

Site-ul are în prezent peste 400 de milioane de vizite lunar, faţă de 250 de milioane, la începutul anului. În ceea ce priveşte numărul de mesaje publicate pe Twitter, sunt, în medie, 230 de milioane de texte de acest tip postate în fiecare zi, în creştere cu 110% faţă de începutul anului. Totodată, Twitter, care luna trecută a anunţat că va primi noi finanţări, de 400 de milioane de dolari, nu simte nicio presiune în ceea ce priveşte listarea la bursă. ”Vrem să rămânem independenţi, nu să fim supuşi fluctuaţiilor pieţelor”, a declarat Dick Costolo.

Twitter a luat naştere în urmă cu cinci ani. Din octombrie 2009, motoarele de căutare Google şi Bing, creat de compania Microsoft, au integrat în meniul lor platforma Twitter. Compania are peste 370 de angajaţi şi face aproape în fiecare săptămână alte angajări. Sediul general se află la San Francisco, dar are şi câteva filiale la New York, Chicago, Los Angeles şi Washington. Statutul companiei a fost înregistrat în aprilie 2007, de co-fondatorii Biz Stone, Evan Williams şi Jack Dorsey.