100 de militari americani au ajuns la M. Kogălniceanu

La sfârşitul săptămânii trecute, un pluton de soldaţi americani format din puşcaşi marini şi membri ai forţelor navele au ajuns în baza militară din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu. Cei aproape 100 de soldaţi au misiunea de a pregăti baza pentru desfăşurarea Forţei de Rotaţie de la Marea Neagră (Black Sea Rotational Force), care va începe oficial pe 17 mai şi care va dura până la sfârşitul lunii iulie. Trupele care vor ajunge la Constanţa vor participa la activităţi comune cu parteneri din regiunile Caucaz, Balcani şi Marea Neagră, principalul obiectiv al forţei de rotaţie americane fiind cel de a promova stabilitatea regională, formând parteneriate cu naţiunile din regiune. Cei mai mulţi militari americani care vor participa la aplicaţiile din această vară vor face parte din First Tank Battalion, care are baza la Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms, din California. Totodată, suportul aerian la aceste exerciţii va fi asigurat de Marine Aerial Refueler Transport Squadron 452, escadrila de rezervă a marinei americane staţionată la Newburgh, New York. Cele două avioane Hercules KC - 130 vor ajunge la baza militară de la Mihail Kogălniceanu la sfârşitul acestei luni.

OPERAŢIUNI DE MENŢINERE A PĂCII. În perioada în care trupele americane vor staţiona la Mihail Kogălniceanu, acestea se vor antrena împreună cu naţiunile partenere prin intermediul unor operaţiuni de menţinere a păcii ce se vor desfăşura la bazele de la Babadag - România şi Novo Selo - Bulgaria. De asemenea, vor organiza evenimente de familiarizare în ţările din regiune, în domenii precum folosirea armelor neletale sau spionaj militar. „Ceea ce urmează să realizăm aici reprezintă 40% din cerinţele Forţelor Marine ale Europei de cooperare în teatrele de securitate într-o perioadă de 3 luni“, a declarat lt. col. Tom Gordon, comandantul First Tank Battalion şi a Black Sea Rotational Force Security Cooperation. Primii soldaţi americani care au ajuns la Mihail Kogălniceanu au fost plăcut impresionaţi de ceea ce au văzut în România. „Oamenii din România au fost foarte încântaţi de sosirea noastră“, a spus sergentul Aaron Weiss, şef de operaţiuni pentru afacerile civile marine. „Abia aştept să mergem şi să vizităm Constanţa. Din câte am văzut, totul este doar un pic diferit. Maşinile, semnalizarea rutieră şi arhitectura - totul este foarte interesant“, a declarat Devin Bullard, tunar din cadrul First Tank Battalion.