100 de pasageri s-au simţit rău în timpul unui zbor al companiei Emirates, de la Dubai spre New York

În jur de 100 de pasageri şi membri de echipaj s-au simţit rău în timpul unui zbor al companiei Emirates de la Dubai spre New York, unde serviciile medicale îi supun unor controale după aterizarea pe aeroportul JFK, au comunicat autorităţile, relatează Reuters.



Circa 100 de persoane au acuzat simptome de febră şi tuse la bordul zborului 203 al Emirates, care a aterizat cu cel puţin 521 de pasageri la scurt timp după ora locală 09.00 (13.00 GMT), pe aeroportul John F. Kennedy, a informat Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Maladiilor (CDC), într-un comunicat.



Anterior, compania Emirates, cu sediul în Dubai, informase că în jur de 10 pasageri 's-au simţit rău' în timpul zborului şi au fost transportaţi la spital, fără a specifica natura simptomelor.



Aeronava a fost trasă departe de terminal astfel încât oficialii serviciilor de urgenţă să poată evalua situaţia, a comunicat autoritatea aeroportuară din New York şi New Jersey.



Avionul în cauză este un Airbus A380, cea mai mare aeronavă de pasageri din lume.



Angajaţii CDC lucrează împreună cu alte agenţii pentru evaluarea pasagerilor, luându-le temperatura şi făcând aranjamentele necesare pentru transportul către spitale, a precizat purtătorul de cuvânt Benjamin Haynes în comunicat.



Pasagerii care nu sunt bolnavi vor avea permisiunea să-şi continue planurile de călătorie, a indicat el.



O parte din pasagerii bolnavi au fost transportaţi la Jamaica Hospital Medical Center, cu simptome care nu le pun vieţile în pericol, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din New York.

