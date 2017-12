100 de persoane riscă să doarmă sub cerul liber

Aproape 100 de persoane din Medgidia, care au locuit într-un imobil dezafectat în zona de nord a oraşului, vor sta, de azi înainte, sub cerul liber. Acest lucru se va întîmpla deoarece noul proprietar al blocului C3, din zona de nord a oraşului, a hotărît să demareze lucrările de reabilitare a clădirii. Viceprimarul Mircea Talaşman a declarat că Primăria Medgidia încearcă să găsească spaţii de cazare provizorii pentru cele 100 de persoane. În acest sens, autorităţile din Medgidia au pus la dispoziţie un imobil în localitatea Satu Nou, însă oamenii spun că în respectiva clădire nu se poate locui, pentru că nu are scări. Viceprimarul Medgidiei a afirmat că mulţi dintre cei care au fost evacuaţi din imobilul C3 au refuzat să se mute. "Am încercat să-i ajutăm pe mulţi, dar unii dintre ei nu şi-au respectat condiţiile contractuale pentru vechile locuinţe", a spus Mircea Talaşman. În afara celor 100 de persoane fără locuinţe, în blocul C3 au mai locuit alte 150 de persoane care, în prezent, şi-au găsit locuinţe.