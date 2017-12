“100 de zile de oprit marile jafuri PDL”

Premierul Victor Ponta face, pe blog, un \"raport preliminar\" al celor “100 de zile de oprit marile jafuri produse de guvernele PDL”: \"Aş da două exemple foarte cunoscute şi clare: aş începe cu ceea ce cred că este cea mai mare realizare a guvernării actuale - oprirea furtului organizat politic de la Hidroelectrica - prin decizia dificilă de a accepta un administrator special, am realizat următoarele: am oprit contractele cu băieţii deştepţi care au produs, doar din 2010 când au fost prelungite de Videanu, peste un miliard de euro pagubă (şi economiile în acest loc de jaf pedelist vor continua), am oprit politizarea societăţii şi am pregătit pentru listarea la bursă la valoarea adevărată a acestei companii\". El se referă şi la \"reţeaua de crimă organizată de la ANAF\", despre care spune că este \"promovată de Gheorghe Falcă şi grupul de la Arad, cu protecţia directă a lui Traian Băsescu\".

PREJUDICII În context, Ponta a amintit de “cca 50 milioane euro prejudiciu la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate produse de activitatea ilegală de anul acesta a fostului preşedinte Duţă (alt protejat al lui Videanu şi al PDL) - sau 50 milioane de lei furate de Funeriu la Ministerul Educaţiei sub pretextul organizării clasei pregătitoare, sau 200 milioane de euro deja contractate de Elena Udrea şi Ministerul Dezvoltării la faimosul PNDI. Ca să nu mai reamintesc de cele 600 milioane lei pe care Mihai-Răzvan Ungureanu le-a dat ca “şpagă” înainte de campania electorală de la locale către primarii PDL; şi putem continua acest raport!”. Primul ministru se arată dispus să trimită acest raport în două locuri: “la sediul PDL, ca să-i ajut să facă un raport corect la 100 de zile de când au pierdut guvernarea şi accesul direct la bani publici; d-nei Kovesi şi d-lui Morar, cu întrebarea dacă nu consideră mai important de cercetat şi recuperat aceşti bani decât să intre cu forţa în biserici şi în curţile oamenilor care au votat!\".