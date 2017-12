100 dosare aprobate deja în Prima Casă 3

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a aprobat deja primele 100 de dosare pentru credite ipotecare Prima Casă 3, la o săptămână de la startul programului. Bancherii spun însă că nu s-a eliberat încă niciun împrumut, pentru că mai sunt necesare câteva zile, timp în care se perfectează mai multe acte. Raiffeisen Bank, care are al treilea plafon de creditare, după BCR şi BRD, a trimis deja 100 de dosare la FNGCIMM şi mai are alte câteva sute în curs de analiză, au precizat reprezentanţii băncii. Banca Românească a primit 300 de solicitări şi a trimis 12 dosare la Fond, în timp ce BancPost are un total de 50 de dosare.