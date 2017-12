100 kg de cal, etichetat drept vită, depistat la Bucureşti

Un lot de circa 100 de kilograme de carne de cal, etichetat drept carne de vită, a fost depistat la un comerciant din Bucureşti, potrivit secretarului de stat în Ministerul Agriculturii, Achim Irimescu. Acesta a precizat că Ministerul Agriculturii şi Autoritatea Veterinară vor continua controalele la toţi agenţii economici din domeniu. \"Am depistat ieri (marţi - n.r.) un lot de 100 de kilograme de carne de cal etichetat fals ca fiind carne de vită de un comerciant din Bucureşti. Carnea de cal a plecat corect din unitate. Noi am verificat toate unităţile şi nu am găsit nereguli, dar după ce iese pe poarta unităţii, comerciantul poate face ce vrea. Am luat toate măsurile şi vom continua controalele, împreună cu ANSVSA, inclusiv la agenţii economici\", a declarat Achim Irimescu. Reamintim că România a fost implicată recent într-un scandal privind etichetarea falsă a cărnii de cal drept carne de vită, într-o serie de produse comercializate pe piaţa din Marea Britanie. Furnizorul acestor produse, compania franceză Comigel, a acuzat două unităţi din România ca fiind furnizoarele cărnii ce cal folosite la lasagna. Controalele efectuate la unităţile din România au demonstrat că nu există probe sau indicii că falsul privind etichetarea cărnii de cal s-ar fi produs pe teritoriul României, mai ales că pe fluxul tehnologic din sector sunt efectuate patru controale sanitar veterinare.

PRODUSE PE BAZĂ DE CARNE DE VITĂ, RETRASE DIN MENIUL DEPUTAŢILOR BRITANICI Camera Comunelor din Marea Britanie a retras, ca măsură de \"precauţie\" patru produse din carne de vită din meniu, în aşteptarea rezultatelor testelor ce urmează să stabilească dacă acestea conţin sau nu carne de cal, a anunţat, marţi, un purtător de cuvânt, citat de AFP. \"Un furnizor (Brakes) al restaurantului din Camera Comunelor realizează teste pe produsele care conţin vită\", a declarat acest purtător de cuvânt. \"Ca măsură de precauţie, restaurantul din Camera Comunelor a retras patru produse pe bază de vită furnizate de Brakes\", a continuat el, precizând că \"testele la două din cele patru produse s-au terminat şi au conchis că acestea nu conţin carne de cal\". Produsele retrase \"conţin vită şi nu carne proaspătă furnizată Camerei Comunelor\", a anunţat purtătorul de cuvânt, adâugând că, potrivit lui Brakes, toate testele \"ar urma să se încheie până pe 22 februarie\". \"Serviciul de restaurante din Camera Comunelor a urmat toate recomandările Agenţiei pentru siguranţă alimentară, a luat măsurile de precauţie necesare şi a identificat toate produsele care conţin vită\", a asigurat purtătorul de cuvânt.

CARNE DE CAL DESCOPERITĂ ÎN LASAGNA VÂNDUTĂ ÎN SLOVENIA Autorităţile sanitare au descoperit, marţi, carne de cal nedeclarată în lasagna produsă de o companie luxemburgheză şi vândută de lanţul de distribuţie austriac Interspar, relatează AFP. \"Testele ADN au confirmat prezenţa cărnii de cal în lasagna bolognesă produsă de o companie din Luxemburg şi distribuită de lanţul de supermarketuri Interspar\", a anunţat Autoritatea pentru siguranţă alimentară şi control veterinar şi fitosanitar. Interspar a retras produsul de pe rafturi după anunţarea rezultatelor testelor ADN, a precizat Autoritatea. Postul de televiziune privat sloven POP TV news a anunţat că lasagna respectivă era produsă de compania luxemburgheză Trada şi importată în Slovenia de compania croată Ledo. Acesta este primul caz din Slovenia de la începutul scandalului privind carnea de cal etichetată în mod eronat drept carne de vită, care a afectat 15 ţări europene. Guvernul francez a dezvăluit existenţa unei filiere care trece prin cel puţin trei ţări: Franţa, Luxemburg, România, Olanda, Cipru. Afacerea se referă la 750 de tone de carne folosită pentru prepararea a peste 4,5 milioane de produse vânute în 13 ţări europene. Compania franceză Spanghero, al cărei sediu este la Castelnaudary, în sud-vestul Franţei, a fost desemnată de Guvernul francez drept principala responsabilă de scandal. Percheziţii au avut loc marţi la sediul companiei.