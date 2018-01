100 milioane de dolari pentru a antrena

Echipa Oakland Raiders l-a numit în postul de antrenor pe Jon Gruden, căruia i-a oferit un contract record pentru Liga profesionistă de fotbal american (NFL), cu o valoare estimată la 100 milioane dolari (83,6 milioane euro) pe zece ani, informează AFP. În vârstă de 54 ani, Gruden, nu a mai antrenat echipe din NFL în ultimul deceniu, devenind consultant pentru postul de televiziune ESPN începând din 2008. El se bucură însă în continuare de un credit foarte mare, mai ales la Oakland, grupare pe care a mai pregătit-o între 1998 şi 2001. „Vreau doar să spun că sunt fericit că m-am întors la o echipă pe care nu am dorit niciodată să o părăsesc”, a explicat Gruden cu ocazia prezentării sale oficiale. „Graţie experienţei mele de consultant, am avut şansa să văd alte sisteme de joc, în apărare şi în atac, iar acum consider că am cunoştinţe şi mai vaste despre sportul meu”, a asigurat el.

Jon Gruden, al cărui frate Jay antrenează o altă echipă din NFL, Washington Redskins, a reuşit să câştige Super Bowl-ul în anul 2003, cu echipa Tampa Bay Buccaneers. El afişează un bilanţ cu Oakland Raiders (1998-2001) şi Tampa Bay (2002-2008) de 95 de victorii şi 81 de înfrângeri în sezonul regulat, precum şi cinci succese şi patru eşecuri în play-off.

Raiders, care urmează să părăsească oraşul Oakland pentru a se instala la la Las Vegas, în 2019, l-a recrutat în luna iunie a anului trecut pe „quarterback”-ul Derek Carr, căruia i-a oferit cel mai mare contract pentru un jucător, în valoare de 125 milioane dolari pe cinci ani.