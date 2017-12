100 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii din judeţul Constanţa

Ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, a anunţat, sîmbătă, la Olimp, că zona veche a Portului Constanţa, care nu mai asigură decît 3% din traficul maritim şi care are instalaţii învechite, va fi redată circuitului modern. ”În parteneriat cu administraţia publică locală vor fi dezvoltate proiecte de investiţii în zonă”, a spus Orban. El a vorbit şi despre proiectele care vizează dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii din judeţ. ”Avem în plan finalizarea autostrăzii, a şoselei de centură cu profil de autostradă, a drumului express spre Delta Dunării şi dezvoltarea unui nou drum judeţean care să ajungă de la Medgidia la Costineşti. Toate proiectele de infrastructură din judeţul Constanţa au fost demarate şi se află în diverse faze. De exemplu, lucrările la şoseaua de centură se află în curs de licitaţie - faza preselecţie iar tronsonul de autostradă Cernavodă-Constanţa se află în faza de revizuire a studiului de fezabilitate şi urmează să fie demarată procedura de preselecţie. În acest caz vom merge în paralel pe proiectare şi execuţie. Tronsonul va fi împărţit în două părţi, astfel încît să nu fie un singur constructor care să facă toţi cei 60 de km şi lucrările să se finalizeze mai repede”, a declarat ministrul Transporturilor, adăugînd că în cazul drumului express urmează să fie desemnat proiectantul care să realizeze studiul de fezabilitate. ”În plus, avem în plan reabilitarea DN2A Constanţa - Hîrşova - Slobozia şi a drumului Constanţa - Tulcea”, a declarat Orban, adăugînd că nu doreşte să avanseze termene de finalizare pentru aceste proiecte. ”Nu se va lucra în timpul sezonului estival pentru că am încercat să facem lucrări vara pe DN1 şi am fost obligaţi să le sistăm pentru că traficul a fost paralizat”, a spus ministrul, precizînd că valoarea lucrărilor pentru dezvoltarea şi modernizarea instructurii din judeţ va depăşi 100 milioane de euro.