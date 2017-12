1.000 de bolnavi de astm

Societatea Română de Pneumologie sărbătoreşte azi Ziua Mondială a Astmului, eveniment de popularizare şi conştientizare a unei afecţiuni cu prevalenţă în continuă creştere şi cu implicaţii economice şi sociale extrem de serioase. „Îţi poţi controla astmul!” este sloganul sub care se desfăşoară Ziua Mondială, este practic o continuare a temei introduse în 2007, un mesaj pozitiv, care insistă asupra faptului că, atunci când pacienţii, medicii şi societatea îşi unesc eforturile, obiectivul de control al astmului poate fi atins. Comitetul executiv al GINA (Global Initiative for Asthma – Iniţiativa Globală pentru Astm), promotorul la nivel internaţional al evenimentului, a ales tema controlului afecţiunii tocmai pentru a sublinia faptul că astmul bronşic tratat corect nu-l va împiedica pe pacient să aibă o viaţă normală, activă. “Conform strategiei GINA, pentru controlul şi prevenţia astmului, o persoană al cărui astm este controlat este o persoană care nu are nici un fel de simptome (sau simptomele sunt minime), nu se trezeşte noaptea din cauza astmului, nu are nevoie (sau are nevoie foarte rar) de medicaţie de salvare, poate să facă efort fizic sau să practice sporturi, are funcţia pulmonară normală (sau aproape de normal) şi nu are crize astmatice (sau aceste crize sunt foarte rare)”, se arată într-un comunicat al Societăţii Române de Pneumologie. Un management adecvat permite pe termen lung atingerea unui nivel de control bun pentru majoritatea pacienţilor. Cu toate acestea, în multe regiuni ale globului acest obiectiv rămâne de neatins. “În 2004 a fost publicat raportul Global Burden of Asthma Report, o compilaţie de date despre prevalenţa şi impactul astmului în întreaga lume. Raportul a demonstrat că există o frecventă lipsă de control a astmului şi a identificat de asemenea şi o serie de bariere care împiedică atingerea acestui obiectiv realizabil.”, afirmă prof. univ. dr. Florin Mihălţan, preşedintele Societăţii Române de Pneumologie. Din păcate, încă se ajunge la forme grave ale lipsei de management al astmului: limitarea activităţilor şi a obiceiurilor sau stilului de viaţă, internările şi vizitele la camera de gardă sau în unităţile de urgenţă şi chiar decesul cauzat de astm.

“Pentru a educa publicul larg cu privire la modalităţile de control şi prevenţie a astmului şi pentru a demonstra ca diagnosticarea cu astm nu trebuie să însemne că pacientul va duce o viaţă sedentară în care vizitele la camera de gardă fac parte din rutina zilnică”, mai spun specialiştii Societăţii de Pneumologie.

STATISTICI INEXACTE. La nivel de ţară nu există o statistică exactă în ceea ce priveşte numărul persoanelor care suferă de astm, dar nici la nivelul judeţelor, aşa că şi medicilor le este greu să promoveze unele campanii de prevenire, să ştie exact unde şi cum să acţioneze, în funcţie de unele situaţii. “În România sunt aprox. un milion de persoane diagnosticate cu astm, iar la nivelul judeţului nostru cifra ar putea fi de aprox. o mie”, a declarat directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, dr. Elena Danteş. Ea a precizat că, în ultima perioadă, s-a putut observa o creştere în ceea ce priveşte diagnosticarea copiilor cu astm alergic. Dr. Dateş crede că poluarea, dar şi fumatul matern ar putea fi cauzele care au declanşat boala. Medicul director a precizat importanţa tratamentului în cazul astmaticului: “Dacă se administrează un tratament corect, dacă pacientul îl administrează, de asemenea, corect, bolnavul duce o viaţă normală”. Tratamentele bolnavilor de astm sunt compensate, însă un ajutor vine şi din partea unor firme de medicamente. De exemplu, în cazul unui vasodilatator, care se administrează periodic, reducerile sunt importante, de la 180 de ei, se poate ajunge la 30 lei.