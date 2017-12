Legile ţării sunt irelevante pentru mulţi dintre concetăţenii noştri. Edificatoare este atitudinea clienţilor RAJA din Cernavodă, care nu au contracte de facturare individuală, preferând să achite pe bază de declaraţii, când vor, ceea ce consumă. Şi, în ciuda eforturilor Regiei din ultimul an, de a-i convinge să intre în legalitate, situaţia a rămas neschimbată. În aceste condiţii, RAJA a luat decizia de a începe debranşarea celor aflaţi în afara legii, care au acumulat datorii mari. Nouă blocuri din cartierul Columbia au fost debranşate, ieri, de la reţeaua publică de apă de o echipă a RAJA, însoţită de jandarmi şi de agenţii unei firme de pază. “Această acţiune de debranşare are două cauze. Una financiară, datoriile mari, de peste 78.000 de lei, pe care societatea nu le mai poate ignora, şi una juridică reprezentată de refuzul locatarilor de a forma asociaţii sau de a desemna un reprezentant de branşament cu care să semnăm un contract legal pentru serviciile pe care le oferim. Doar aşa, după ce se încheie acorduri pentru blocurile respective, putem să semnăm şi convenţiile de facturare individuală pentru toţi proprietarii de apartamente, conform normelor în vigoare. De la 1 august 2010 ducem o campanie susţinută de convingere a locatarilor să intre în legalitate, dar fără niciun efect”, a declarat şeful Centrului Zonal Vest al RAJA, Adrian Vonica.

ÎNCĂ 3.000 DE DEBRANŞAŢI. În aceeaşi situaţie se află şi celelalte 109 blocuri din Cernavodă, care sunt vizate, la rândul lor, pentru a fi debranşate de la reţeaua de apă a oraşului, a precizat Adrian Vonica. El a adăugat că, în Cernavodă, gradul de neîncasare la timp a sumelor facturate pentru apă este de peste 90%. “Noi am dovedit înţelegere şi chiar am precizat că vom remunera reprezentanţii de branşament, care trebuie doar să vină cu consumul celor din imobilele pe care le reprezintă şi să ducă înapoi facturile pe care le are de achitat fiecare. De asemenea, suntem dispuşi să eşalonăm datoriile în mai multe rate. Dar, în Cernavodă, neplata apei este un sport popular. Deci, nu ne vom opri aici, cele nouă blocuri fiind doar începutul. În total sunt în Cernavodă 118 blocuri, cu aproximativ 4.000 de locatari, care trebuie să intre în legalitate şi să aibă apa plătită la zi”, a spus Vonica.

INVESTIŢII DE ŞAPTE MILIOANE DE EURO. 2011 este anul în care Cernavodă va beneficia de investiţii în reţeaua de apă de şapte milioane de euro, cu această ocazie fiind vizate şi branşamentele blocurilor, care trebuie mutate în stradă, pentru a respecta normele legale. “Nu ne permitem ca o investiţie majoră, care vizează, printre altele, o aducţiune de apă de la Medgidia, cu o lungime de 20 de kilometri, să fie periclitată de datorii mai vechi de un an de zile”, a precizat Vonica.