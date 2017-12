1.000 de elevi premiaţi la matematică

Peste 1.000 de elevi de la clasele a V-a până la a XII-a, care au obţinut premii importante la etapele locale şi judeţene ale competiţiilor de matematică Concursul „Tomis”, Concursul de matematică aplicată „A. Haimovici”, Olimpiada de Matematică (OM) şi Concursul Viceamiral „Vasile Urseanu”, au fost răsplătiţi cu diplome, ieri, de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. Amfiteatrul „Coriolan“ al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) a fost neîncăpător. I-au felicitat pe copii inspectorul general şcolar din cadrul ISJ, prof. Răducu Popescu, vicepreşedintele Societăţii Ştiinţe Matematice, prof. univ. Wladimir Boskoff, directorul CNMB - prof. Vasile Nicoară, inspectorul şcolar pentru matematică, prof. Daniela Bălănescu, dar şi alţi profesori de matematică.

Elevii au fost mai mult decât încântaţi de diplomele primite şi au promis că la anul vor încerca să obţină şi mai multe premii. Printre câştigători, dar şi printre calificaţii în lotul naţional s-a numărat şi Mihai Iliant, elev în clasa a VII-a la CNMB: „Anul trecut am obţinut medalie de aur la concursul naţional „Arhimede”, iar anul acesta mi-am propus să ajung la Balcaniadă. Mă pregătesc pentru matematică cinci-şase ore pe zi, uneori chiar şapte. În timpul liber practic karate. Am obţinut medalia de argint în clasa a IV-a la campionatul naţional, dar în următorii ani n-am putut participa pentru că a coincis cu perioada pregătirii pentru etapa naţională“. Un alt mare pasionat de matematică, cu o experienţă vastă în câştigarea premiilor, este şi Cristian Teleanu, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Ovidius”. „Anul acesta m-am calificat pentru a patra oară la faza naţională de la OM. În clasa a VI-a şi a VII-a n-am obţinut niciun premiu important, în schimb anul trecut am obţinut medalia de aur la faza naţională”, a spus Cristian. Printre cei mai mici elevi calificaţi se numără şi Edis Memiş, aflat în clasa a VI-a la Liceul Teoretic „Traian”. „La faza naţională, care se organizează pe 8 aprilie, la Sibiu, voi merge cu lotul, dar vor fi alături de mine şi părinţii”, a spus Edis.

Lotul pentru Olimpiada de Matematică

La etapa naţională a Olimpiadei de Matematică s-au calificat 19 elevi de la clasele a V-a până la a XII-a: Răzvan Puşcaşu, Alexandru Gîrban, Mihai Clim, Corcescu Tiberiu, toţi de la Şcoala „Spectrum”, Edis Memiş de la Liceul Teoretic „Traian”, Andrei Trăistaru - Şcoala Gimnazială „C. Brâncuşi” Medgidia, Salim Riza, Mihai Iliant, George Chichirim, Graur Andrei, Daniel Aleca, Emil Nicolae Nichita, Ioan Ignat, Ioana Popescu - toţi de la CNMB, Aydan Ali, Cristian Teleanu, Vladimir Vîntu, Ştefan Stănişor - toţi de la Liceul Teoretic „Ovidius” şi Cosmin Vasilache, de la Liceul Teoretic „A. Saligny” Cernavodă.