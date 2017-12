1.000 de soldaţi americani sosesc la Mihail Kogălniceanu

La sfîrşitul acestei luni, aprox. o mie de militari şi civili de la bazele americane din Baumholder, Germania, şi Vicenza, Italia, vor sosi la baza Mihail Kogălniceanu pentru a participa la un exerciţiu care va dura două luni, informează revista militară “Stars and Stripes”, în ediţia sa electronică. Desfăşurarea militarilor de la cele două baze, în România, constituie o etapă a primei misiuni de rotaţie în cadrul Joint Task Force-East. Exerciţiul este menit să pregătească mobilizări mai ample de trupe, care ar putea avea loc în viitor în România şi Bulgaria. Batalionul întîi, regimentul de artilerie 94, desfăşurat la Baumholder, în Germania, se va alătura trupelor româneşti şi bulgare pentru exerciţii, a declarat Thomas Saunders, purtător de cuvînt al U.S. Army Europe, la Heidelberg, Germania. Primele trupe, însoţite de civili, vor sosi în România pentru a se pregăti în vederea exerciţiului, programat să se desfăşoare în perioada 17 august - 22 octombrie, la care vor participa, de asemenea, militari români şi bulgari. Aceasta este prima desfăşurare majoră de trupe, realizată în baza unui acord pe zece ani, semnat de Statele Unite şi România în decembrie 2005, care permite trupelor americane să efectueze prin rotaţie misiuni de antrenament înţara noastră. Statele Unite şi Bulgaria au semnat un acord similar în aprilie 2006. România şi Bulgaria sînt două state vecine, riverane Mării Negre, precizează “Stars and Stripes” subliniind că cele două ţări dispun de cel puţin şapte instalaţii care pot fi utilizate de armata SUA. Potrivit publicaţiei americane, trupe din alte state ar putea lua parte la antrenamente desfăşurate în aceste locaţii, iar militarii americani ar putea, la rîndul lor, ca parte a misiunii prin rotaţie, să se deplaseze în state din regiune, precum Georgia şi Ucraina, pentru misiuni de pregătire pe termen scurt.