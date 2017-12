10.000 de copii instituţionalizaţi au beneficiat de asistenţă stomatologică gratuită

Aproximativ 10.000 de copii instituţionalizaţi din 263 de centre au fost trataţi de boli stomatologice şi învăţaţi să prevină eventualele patologii stomatologice de medici italieni în cadrul proiectului „Overland for smile", iniţiat în anul 2005. „Proiectul s-a născut în 2005, din dorinţa de a oferi ajutor copiilor instituţionalizaţi din România. Din 2005 încoace au existat 500 de medici, asistenţi, o întreagă echipă stomatologică care a lucrat pentru acest proiect", a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele „Overland for smile", Lionello Grossi. El a precizat că în cadrul proiectului au fost trataţi aproape 10.000 de copii şi au fost efectuate 30.000 de intervenţii. „Am fost în 263 de centre din 34 de judeţe din România. Vă garantez că vorbim despre numere impresionante în ceea ce priveşte intervenţiile. În fiecare an se schimbă zona şi trebuie să decidem pentru anul viitor care vor fi judeţele care ne vor găzdui. Fiecare echipă are la dispoziţie o săptămână pentru intervenţii. Bineînţeles, suntem cu toţii storşi de energie vinerea. Întotdeauna se schimbă jucătorii echipei pentru a reîncepe săptămâna cu o echipă tânără şi cu forţe noi", a explicat Lionello Grossi. Preşedintele „Overland for smile" a mai precizat că au fost trataţi şi copii cu handicap, care sunt extrem de greu de îngrijit, însă echipa a reuşit să facă faţă. „Regulile sunt foarte dure, pentru că fiecare scăpare poate să fie fatală pentru intervenţie. Există metode psihologice prin care ne apropiem de aceşti copii, care nu sunt obişnuiţi cu asemenea intervenţii, câteodată întâmpinăm foarte multe dificultăţi. Există situaţii critice când şeful echipei trebuie să ia decizii imediate", a susţinut acesta. Îngrijirile medicale au fost oferite prin intermediul unui vehicul itinerant dotat cu un cabinet stomatologic cu trei scaune operative, echipat cu instrumente stomatologice moderne şi materiale de înaltă calitate, cu scopul de a permite asigurarea de servicii la cele mai ridicate standarde europene. „Overland for smile" este un proiect umanitar inaugurat în anul 2005, care oferă asistenţă stomatologică gratuită copiilor din centrele de plasament din România. La proiectul derulat în fiecare an participă medici dentişti, tehnicieni dentari, specialişti în igienă dentară şi asistenţi stomatologici italiani care, voluntar şi gratuit, îşi dedică o parte din timp acestui proiect. Societăţile italiene mari şi mijlocii prezente în România sau active în Italia sponsorizează de ani de zile activităţile „Overland for Smile" şi asigură, prin solidaritatea lor, continuarea proiectului.