10.000 de spectatori la „Thunder over the Black Sea”

Primul eveniment al sezonului estival 2011 a adunat zeci de mii de spectatori. Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei de Promovare Litoral – Delta Dunării, spectacolul aerian „Thunder over the Black Sea”, oferit gratuit constănţenilor şi turiştilor de escadrila de elită a Forţelor Aeriene ale SUA, Thunderbirds, Asociaţia Litoral, autorităţile locale şi reprezenţii Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu” (AIMK) Constanţa, a fost vizionat de 10.000 de spectatori. „Am încheiat cu succes o nouă provocare pe care ne-am asumat-o: să promovăm litoralul românesc printr-un eveniment aerian de excepţie, împreună cu celebra escadrilă americană Thunderbirds”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin. Ea a ţinut să precizeze că, din păcate, în timp ce americanii au oferit gratuit acest spectacol, pentru ca reprezentanţii comunităţii locale să beneficieze de promovare, „autorităţile centrale au onorat evenimentul prin absenţă şi prin lipsă de implicare”. „Să organizezi asemenea evenimente în România, ca asociaţie de promovare a turismului care se autofinanţează, pentru a construi imaginea şi promovarea destinaţiei turistice majore a României, înseamnă o luptă nebună contra sistemului - inerţia, negativismul, birocraţia, încetineala cu care gândesc şi acţionează reprezentanţii instituţiilor publice - sunt principalele obstacole”, a adăugat Corina Martin. Neimplicarea reprezentanţilor Puterii a fost remarcată şi de senatorul PSD de Constanţa Nicolae Moga, prezent la eveniment: „Este un lucru inedit şi important pe care-l vezi foarte rar. Am însă şi o strângere de inimă: ambasadorul american este prezent, iar din Guvernul nostru nu este prezent nimeni, deşi au fost făcute invitaţii. Probabil, însă, că cei din Guvern au treburi mult mai importante, cum ar fi împărţirea ţării în opt sau zece, care se face ca şi când şi-ar împărţi moşia. Lipsa guvernanţilor m-a deranjat în condiţiile în care acţiuni de acest gen trebuie susţinute, pentru că aşa se creează relaţiile între state şi oameni”.