100.000 de lei, bugetul „Zilelor şi Nopţilor de Literatură”

Mangalia şi Neptun, gazdele tradiţionale ale Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură”, sunt, în această perioadă, punctele „fierbinţi” din peisajul cultural românesc. Debutând, duminică seară, la Complexul Ambasador din staţiunea Neptun, cu decernarea premiilor anuale: Marele Premiu „Ovidius” (10.000 euro), oferit de Ministerul Culturii unei personalităţi literare de notorietate, din Franţa, Jean d’Ormesson şi Premiul Festivalului pentru un tânăr scriitor (5.000 euro), acordat de Primăria Sectorului 2 Bucureşti scriitoarei canadiene Madeleine Thien, festivalul continuă, până pe 9 iunie, cu recitaluri de poezie şi dezbateri. Schimburile de idei şi discuţiile dintre scriitori, traducători, editori, critici şi redactori de presă literară, din ţară şi străinătate, se vor concentra, cu precădere, pe tema colocviului din acest an, „Mărirea şi decăderea personajului în ficţiunea literară\".

Referitor la organizarea celei de-a IX-a ediţii a festivalului de la malul mării, preşedintele USR, Nicolae Manolescu, a declarat, în ziua decernării premiilor: „Problemele de anul trecut erau o glumă pe lângă cele de anul acesta. Mă şi mir că am reuşit să punem festivalul pe picioare fără să intrăm în datorii foarte mari. Bugetul este de peste 100.000 lei, întrucât plătim şi drumul celor care vin din străinătate, chiar dacă premiile le acordă Ministerul Culturii, respectiv Primăria sectorului 2 Bucureşti. Noi plătim restul, inclusiv… oalele sparte de alţii, dar bine că am reuşit să facem şi această ediţie. Mai în glumă, mai în serios, l-am invitat pe ministrul Culturii să ne promită că ne sprijină şi anul viitor”. Nicolae Manolescu a mai menţionat că formatul festivalului este cel de anul trecut, deci mai restrâns, comparativ cu ediţiile 2007-2008. „Am economisit de pe unde am putut, avem serile de poezie, colocviul şi sperăm ca toată lumea să fie mulţumită”, a adăugat preşedintele USR.

În ceea ce priveşte debutul atipic al Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură”, care a început cu decernarea premiilor, Nicolae Manolescu a precizat: „Festivalul a început cu finalul din motive obiective, domnul Jean d’Ormesson (n.r. câştigătorul Marelui Premiu ‘Ovidius’) trebuia să fie, luni seară, la Paris şi am fost nevoiţi să facem această schimbare”. Manolescu a subliniat, însă, că nu este vorba decât despre o schimbare temporară a formatului festivalului, urmând ca, de la anul, programul să revină la forma iniţială.

Festivalul continuă, astăzi, de la ora 9.30, respectiv 12.00, la Hotelul President din Mangalia, cu sesiunile de comunicări moderate de preşedintele USR, precum şi cu lecturi de poezie, de la 17.30 şi 20.00, la Complexul Ambasador din Neptun.

Organizatorii festivalului sunt: Uniunea Scriitorilor din România, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Primăria Municipiului Mangalia, Institutul Cultural Român şi Institutul Polonez, alături de Primăria sectorului 2 Bucureşti.