100.000 de rable, libere pe drumuri!

Peste 100.000 de maşini trebuie casate, în fiecare an, în România, pentru întinerirea parcului auto şi, în acelaşi timp, este nevoie de măsuri fiscale care să promoveze achiziţia autovehiculelor mai puţin poluante. „Trebuie să susţinem piaţa auto cu un program consistent. Valoarea rezonabilă la care ne gândim, ţinând cont de contextul economic, este de cel puţin 100.000 de maşini care trebuie casate pe an în perioada următoare pentru întinerirea parcului auto. Este nevoie de măsuri fiscale care să promoveze achiziţia de autovehicule din ce în ce mai puţin poluante”, a menţionat vicepreşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, Brent Valmar. El a subliniat că “ne lăudăm” cu un parc auto de peste patru milioane de autovehicule, însă acestea sunt din ce în ce mai vechi. “Grosul parcului are o vârstă de 6 -10 ani, dar mai mult spre limita de zece ani. Circa 750.000 de maşini au o vârstă de peste 20 de ani”, a mai spus Valmar. Acesta estimează că, în acest an, nu vor fi vândute mai mult de 92.000 de autovehicule în România. Din păcate, ponderea persoanelor fizice care cumpără maşini este în scădere dramatică, ajungând la 31% în primele cinci luni, de la 45% anul trecut, principalii cumpărători fiind corporaţiile internaţionale care au bani să-şi înnoiască parcul auto.