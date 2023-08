101 centre destinate persoanelor vârstnice, adulte cu dizabilități și copiilor, verificate de inspectorii ITM Constanța

Inspectorii I.T.M. Constanța au verificat 101 centre destinate persoanelor vârstnice, adulte cu dizabilități și copiilor, în urma cărora s-au aplicat sancțiuni contravenționale și s-au dispus măsuri de remediere pentru a asigura respectarea prevederilor legale.

Acțiunea de control la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor, care își desfășoară activitatea în judetul Constanța, s-a desfășurat conform ordinului M.A.I.nr. 101/07.07.2023.

Echipele de inspectori de muncă din cadrul serviciilor de control ale I.T.M. Constanța au fost formate atat din inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă cat și serviciului control securitate și sănătate în muncă.

In cele 7 zile in care s-au desfasurat activitati de control ( inclusiv sambata si duminica ) au fost efectuate verificari la un număr de 101 centre rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor,fiind incheiate un numar de 59 de procese verbale de control,in unele situatii un centru rezidential avand in componenta mai multe case/ locuinte de tip familial.

In aceasta campanie a fost implicat aproape tot efectivul de inspectori de munca cu atributii de control din cadrul inspectoratului ( 9 inspectori securitate si sanatate in munca respectiv 27 inspectori relatii de munca )

S-a avut in vedere pe de o parte identificarea centrelor, care in calitate de angajatori, nu respecta prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca iar pe de alta parte constientizarea angajatorilor si a lucratorilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatii in munca.

Controalele efectuate de inspectorii de muncă au vizat doar lucratorii care isi desfasoara activitatea in aceste centre si carora le sunt aplicabile prevederile legale care intra in competenta de control a Inspectiei Muncii si nu modul în care sunt îngrijiți rezidenții beneficiari ai serviciilor sociale din aceste centre, acest aspect nefiind de competenta instituției.

Obiectivul principal a fost in primul rand eliminarea neconformitatilor constatate, prin dispunerea de masuri obligatorii pentru remedierea acestora iar in unele situatii s-au aplicat inclusiv sanctiuni contraventionale.

In urma verificărilor din punct de vedere al relațiilor de muncă inspectorii de munca au verificat un numar total de 3074 salariați.

Dintre neconformitatile constatate mentionam :

Nerespectarea obligatiei legale de a tine evidenta timpului de munca la locul de munca;

Neevidentierea corecta in documentele de evidenta a timpului de munca respectiv angajatorii nu au mentionat, conform legii, ora de inceput , respectiv ora de sfarsit a timpului de munca.

Urmare a neconformitatilor constatate au fost aplicate un număr de 13 sancțiuni contravenționale cu amenda în valoare de 38.000 lei, respectiv 3 sanctiuni contraventionale cu avertismente și s-au dispus 51 de masuri cu termen scadent de remediere.

S-a identificat doar o persoană fără forme legale de angajare pentru care s-a aplicat sanctiune contraventionala cu amendain valoare de 20 000 lei si s-a dispusmasură obligatorie de remediere imediataa neconformității .

Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in urma verificarilors-au constatat un număr de 29 de neconformități pentru care s-au dispus 29 de măsuri de remediere cu termen scadent și s-au aplicat un număr de 29 sancțiuni contravenționale din care 11 sanctiuni contraventionale cu avertisment respectiv 18 sanctiuni contraventionale cu amenda in cuantum de 75.000 lei.

Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost :