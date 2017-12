107 morţi în accidente rutiere

STATISTICI. Peste 100 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 171 au suferit răni grave în accidente rutiere care au avut loc în anul 2009 pe şoselele din judeţul Constanţa. Statisticile Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) arată că numărul evenimentelor rutiere grave petrecute în judeţul nostru a scăzut faţă de anul 2008, de la 259, la 236, oamenii legii exprimându-şi speranţa că acest trend se va menţine şi în 2010. „Accidentele rutiere grave au fost cu 23 mai puţine faţă de anul trecut. Şi numărul persoanelor decedate în accidente a scăzut, de la 115 la 107. Eu personal sunt optimist şi mă aştept ca, în 2010, să avem şi mai puţine evenimente rutiere decât în acest an”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa. Datele centralizate de SPR Constanţa arată o evoluţie pozitivă şi în ceea ce priveşte accidentele rutiere uşoare, în 2009 fiind înregistrate 987 de evenimente de acest fel, cu 99 mai puţine faţă de 2008. Şi numărul persoanelor rănite uşor s-a micşorat, ajungând de la 1.345 în 2008, la 1.238 în 2009. Potrivit aceleiaşi surse, în 2009, poliţiştii de la Rutieră au aplicat 112.568 sancţiuni contravenţionale, cu 3.907 mai multe faţă de 2008.

CARNAGIU. Unul dintre cele mai grave accidente rutiere petrecute în 2009 în judeţul Constanţa s-a înregistrat pe 5 noiembrie, atunci când cinci persoane au murit pe loc, iar alte patru au ajuns în stare critică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, după ce un microbuz s-a ciocnit frontal cu un autotren, pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Tulcea), în apropierea Popasului Taşaul. Oamenii legii au stabilit atunci că Nicolae Cojocea, de 54 de ani, din Constanţa, aflat la volanul unui microbuz de călători, se deplasa dinspre Constanţa către Tulcea. La un moment dat, spun oamenii legii, din cauza neatenţiei, bărbatul a pierdut controlul direcţiei şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un tir folosit pentru transporturi agabaritice. În urma teribilului impact, caroseria microbuzului a fost secţionată, şoferul şi alţi patru pasageri, care se aflau pe scaunele din spatele lui, murind pe loc. Alte patru persoane au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde au fost internate în stare critică.

PATRU VICTIME. Un alt accident rutier extrem de grav s-a petrecut pe 24 aprilie, în apropierea localităţii constănţene Saligny. La acea dată, patru persoane şi-au pierdut viaţa, după ce un autotren încărcat cu nisip s-a răsturnat peste un microbuz care transporta călători pe ruta Constanţa - Bucureşti. Oamenii legii au stabilit că autotrenul se îndrepta dinspre oraşul Cernavodă către Medgidia, pe Drumul Naţional 22 C, când, la kilometrul 7 al şoselei, pneul din stânga faţă a explodat, iar şoferul a pierdut controlul direcţiei. În secunda următoare, tirul a intrat pe contrasens, a acroşat un Logan, înmatriculat CT 12 HRM, care circula din sens opus, iar apoi s-a răsturnat peste microbuzul care rula în spatele Loganului. Patru oameni, doi bărbaţi şi două femei, au murit pe loc, striviţi de mastodontul care s-a prăbuşit peste ei. La locul tragediei au sosit, în scurt timp, trei echipaje SMURD, un echipaj de Descarcerare al Detaşamentului Cernavodă şi o autospecială a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. În zonă au ajuns şi şase autosanitare ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa, dar şi mai multe echipaje de poliţie de la Cernavodă, Medgidia şi Constanţa. Singurul supravieţuitor al carnagiului a fost Marian Crăciun, de 37 de ani, şoferul autotrenului, care s-a rănit la gât, dar a refuzat să fie transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

UN AN GREU. Anul 2009 a fost unul extrem de agitat pentru SPR Constanţa. „Cred că acesta a fost cel mai greu an de când lucrez în Poliţie. În luna aprilie, colegul nostru, Florin Meliu, a murit, după ce a fost implicat într-un accident rutier petrecut în oraşul Constanţa, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Apoi, în luna iunie, a avut loc acea acţiune în urma căreia 39 de subofiţeri de la Poliţia Rutieră au fost audiaţi în legătură cu presupuse fapte de corupţie. Acum, de curând, colegul nostru Gabriel Florescu şi-a pierdut piciorul după ce a fost lovit de o maşină în timpul unei misiuni. Au fost multe momente grele, peste care am reuşit să trecem împreună, ca o adevărată echipă”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa. Reprezentanţii Poliţiei Rutiere speră ca, la anul, să se poată muta într-un sediu nou. „Este vorba despre un spaţiu care ne-a fost pus la dispoziţie în incinta Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”, din zona Palas. Sper ca, în 2010, cu ajutorul Ministerului de Interne, să reuşim să ne mutăm acolo”, a mai adăugat şeful SPR Constanţa. Sfârşitul de an a adus mai multe schimbări în organizarea SPR Constanţa. La conducerea Biroului Drumuri Naţionale şi Europene a fost numit cms. Constantin Bădângă, şeful Biroului Accidente Grave fiind cms. Valentin Ciovică. În plus, la Medgidia şi la Mangalia au fost înfiinţate Birouri de Poliţie Rutieră.