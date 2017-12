11 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001

POLITICA, MARGINALIZATĂ Americanii au marcat 11 ani de la atentatele din septembrie 2001 într-o atmosferă sobră, din care au lipsit discursurile politice. Pe 11 septembrie 2001, patru avioane au fost deturnate de un grup de terorişti al-Qaida, două lovind turnurile gemene World Trade Center din New York. Al treilea avion a lovit Pentagonul, lângă Washington D.C., iar ultimul s-a prăbuşit într-o zonă rurală a statului Pennsylvania. 2.753 de oameni şi-au pierdut viaţa în acea zi sumbră, inclusiv cei 19 terorişti.

Ieri, principala ceremonie a avut loc la Ground Zero, locul în care se ridicau, la New York, turnurile gemene. Ca în fiecare an, au fost citite numele victimelor care şi-au pierdut viaţa la New York, Washington şi Shanksville, Pennsylvania. Tot ca în fiecare an, câteva minute de reculegere au marcat momentele în care cele două avioane de linie au lovit turnurile World Trade Center şi când acestea s-au prăbuşit. Nici primarul New York-ului, Michael Bloomberg, nici altă personalitate politică de prim plan nu au luat cuvântul, cum s-a întâmplat în 2011, la zece ani de la catastrofă. Preşedintele Obama şi soţia sa, Michelle, au păstrat un moment de reculegere în afara Casei Albe, după care au vizitat memorialul Pentagonului. Prima Doamnă a vizitat apoi singură Cimitirul Naţional Arlington. Vicepreşedintele Joe Biden a mers la Shanksville, în Pennsylvania, locul unde s-a prăbuşit avionul ce efectua cursa 93 a United Airlines şi ai cărui pasageri rezistaseră piraţilor aerului. Luni, la Shanksville, secretarul american al Apărării, Leon Panetta, a cerut să nu fie uitate sacrificiile făcute de soldaţii americani care au luptat şi au murit pentru ca astfel de evenimente să nu se mai repete. Pentru numeroşi americani, ceremoniile de zece ani de la atentate, în 2011, care au fost extrem de mediatizate, au constituit punctul culminant al comemorărilor. Şi moartea lui Osama bin Laden, ucis de un comando american în mai 2011 la decizia lui Barack Obama, a contribuit la marcarea unei rupturi în raport cu deceniul precedent.

LUCRĂRI OPRITE La 11 ani de la atentate, trebuia deschis Muzeul Memorial de la Ground Zero, însă o dispută privind costurile de operare a blocat evenimentul. Ca o încununare a comemorării, oficialii oraşului New York şi ai statelor New York şi New Jersey au anunţat că au ajuns la un acord pentru continuarea lucrărilor. Anul trecut, 4,5 milioane de oameni au mers la New York pentru a vizita Ground Zero. Au admirat piscinele de pe locul fostelor Turnuri Gemene şi au atins plăcile unde sunt inscripţionate numele victimelor. Dar porţile mult-aşteptatului muzeu rămân deocamdată închise. Inaugurarea plănuită pentru comemorarea de 11 ani a fost amânată şi există deja unii care spun că muzeul nu va fi gata înainte de 2014, când urmează să fie gata noul turn, care va fi cea mai înaltă clădire de birouri din emisfera vestică. Clădirea One World Trade Center, numită înainte Freedom Tower, va atinge înălţimea de 541 de metri, 1.776 picioare, număr simbolic al anului proclamării independenţei ţării şi este în faza de definitivare. Va fi cea mai înaltă clădire din New York şi din SUA, aşa cum erau şi turnurile gemene. Vizitatorii vor putea vedea chipurile celor care au murit în atentate şi obiecte din fatidica zi de septembrie. Muzeul va oferi şi imaginile surprinse din spaţiu de astronautul Frank Culbertson, care pe 11 septembrie 2001 se afla pe Staţia Spaţială Internaţională.

ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN La memorialul deschis anul trecut pentru a marca locul exact unde se aflau turnurile gemene, poliţia, agenţi de securitate şi ghizi voluntari veghează la respectarea strictă a regulilor de bună purtare. Aceste măsuri sunt menite să combată ceea ce familiile victimelor văd ca o lipsă de respect, de exemplu, atunci când unii fac picnic sub stejarii recent plantaţi. În iunie, un incident mai serios a tulburat liniştea locului, când liceeni în vizită au lăsat gunoiul într-una din cele două piscine mari, negre, care marchează exact urmele celor două turnuri. Panouri care cheamă la respectarea regulilor de bună purtare sunt vizibile peste tot în jurul celor două piscine şi al panourilor de bronz pe care sunt înscrise numele victimelor. ”Dacă vedeţi pe cineva că zgârie, se sprijină de panouri sau deteriorează numele, alertaţi-i pe angajaţii memorialului”, semnalează o astfel de inscripţie. Nu a fost relevat niciun act grav de vandalism, dar chiar evenimente minore, precum fotografierea turiştilor în faţa monumentului, reprezintă prea mult pentru rudele victimelor, care consideră acest loc ca fiind sacru.

Pentru cei care ar vrea să păstreze un acces limitat în acest loc, pentru care acum trebuie cumpărat bilet de intrare, lucrurile vor deveni şi mai dificile când noii zgârie-nori aflaţi în construcţie în apropiere îşi vor deschide porţile: memorialul 11 septembrie va deveni atunci un loc deschis. Locul umbrit din jurul fântânilor va deveni atunci, cu siguranţă, rezervat pentru oamenii de afaceri din cartier care îşi vor petrece pauza de prânz.

AJUTOR PENTRU SUPRAVIEŢUITORI Persoanele care s-au îmbolnăvit de cancer în urma atentatelor din 11 septembrie 2001 de la New York vor putea primi indemnizaţii pentru tratament, au anunţat autorităţile, înaintea comemorării. În iunie, institutul american de igienă şi sănătatea muncii a recomandat adăugarea câtorva zeci de tipuri de cancer pe lista bolilor legate de atentatele de la 11 septembrie. Acest fond de 4,3 miliarde de dolari permite acoperirea cheltuielilor medicale pentru tratarea astmului, a depresiei, anxietăţii şi a suferinţelor multiple ale persoanelor care, timp de mai multe săptămâni, au inhalat praful toxic ce se ridica dintre ruinele turnurilor gemene. Până în prezent, cei care s-au îmbolnăvit de cancer nu puteau pretinde astfel de indemnizaţii.