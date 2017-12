11 medalii pentru România la Olimpiada din Rusia

Rezultatele elevilor români la competiţiile şcolare internaţionale au reuşit, din nou, să aducă un plus de imagine ţării noastre. În cadrul celei de-a XVIII-a ediţii a Olimpiadei Internaţionale Pluridisciplinare Tuymaada, desfăşurată în perioada 12 - 19 iulie 2012, în Irkutsk (Yakutia, Siberia Orientală din Federaţia Rusă), lotul României a obţinut nici mai mult, nici mai puţin de 11 medalii şi două premii speciale. La ediţia din acest an a Olimpiadei Internaţionale Pluridisciplinare Tuymaada au participat peste 150 de concurenţi din Federaţia Rusă, Bulgaria, Macedonia, Serbia şi, nu în ultimul rând, România. Participanţii au putut concura în cadrul celor patru probe ale concursului: matematică, fizică, chimie şi informatică. Mulţumită punctajelor foarte bune obţinute, lotul României a plecat acasă cu patru medalii de aur, şase de argint şi una de bronz şi două premii speciale. Printre premianţi se numără şi constănţeanul Ioan Ignat, elev în clasa a X-a A la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa, care a reprezentat România la proba de fizică. „Proba teoretică a fost relativ simplă, având în vedere că m-am pregătit pentru subiecte mult mai grele. În schimb, proba practică a fost mult mai grea. Nu m-am pregătit pentru a intra în lotul lărgit al României, pentru că plănuiam să particip anul viitor. Însă, când am aflat că m-am calificat, am realizat că pot obţine un rezultat bun şi, ajutat de profesorul de fizică Claudia Dobrin, din CNMB, am început să studiez”, a spus, din Rusia, Ioan Ignat. Eforturile lui au fost răsplătite, la proba de fizică mircistul obţinând medalia de aur şi locul I absolut. „Sunt mândru de rezultatul obţinut şi o să fac tot posibilul să particip în continuare la astfel de competiţii internaţionale, evident, tot la fizică”, a spus Ioan. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, echipa României a revenit în ţară vineri, la ora 22.55, pe aeroportul bucureştean „Henri Coandă”. Reamintim că, pentru rezultatele excepţionale obţinute în cadrul competiţiilor şcolare naţionale şi internaţionale în anul şcolar 2011 - 2012, Ioan Ignat a fost desemnat „Elevul anului 2012”, la Constanţa.