11 persoane cu handicap şi-au găsit un loc de muncă în 2013

18:56:39 / 05 Iunie 2015

umilit

eu am handicap din nastere (lipsa antebrat drept)pot muncii fara probleme in orice. Am fost sa ma angajez in foarte multe companii dar unde am fost am simtit aceeasi umilinta am primit foarte multe vorbe urate ca si cum nu as avea ce cauta in acel loc deoarece sunt handicapat oare exista si in lumea asta oameni carora sa le pese de noi cei cu handicap ? nu cred ASTA ESTE ROMANIA