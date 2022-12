11 primării au fost amendate în luna octombrie de Garda de Mediu Constanța pentru nereguli cu privire la gestionarea deşeurilor reciclabile

În luna octombrie 2022 s-au efectuat 138 acțiuni de inspecție și control, din care 30 controale planificate și 108 inspecții neplanificate. Au fost aplicate 36 sancțiuni contravenționale principale (5 avertismente și 31 amenzi în valoare totală de 949.000 lei) și două sancțiuni complementare –suspendare de activitate.

S-au efectuat 37 de acțiuni de inspecție și control privind transferul deșeurilor și mărfurilor/bunurilor second-hand, in punctele de trecere a frontierei Constanța Nord și Constanța Sud, la notificarea Poliției de Frontieră. Garda Nationala de Mediu Constanta, in colaborare cu Garda de Coasta si ANPC Constanta nu au permis intrarea in tara a unui container si a unui autovehicul, incarcate cu cca.24 tone marfuri second-hand.

S-au continuat controalele tematice la UAT-uri pentru verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale și a stării de salubrizare a loalităților. In cursul lunii octombrie au fost sancționate 11 UAT-uri cu amenzi în valoare totală de 205.000 lei, pentru nerespectarea obligației de a atinge un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor de minim 50% din masa totală de deșeuri generate în anul 2021, pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenite din deșeurile menajere generate de populație și pentru neluarea măsurilor de prevenire a depozitărilor necontrolate de deșeuri. De asemenea, operatorul de salubrizare din Municipiul Constanta a primit doua amenzi in valoare de 90.000 lei si un avertisment, pentru nerespectarea prevederilor legale in ceea ce priveste colectarea, transportul, valorificarea si depozitarea deseurilor. Pe lângă sancțiunile aplicate, prin actele de control s-au stabilit măsuri de remediere a neconformităților constatate.

S-au efectuat controale în cadrul Planului de acțiune OZONUL, împreună cu reprezentanții IPJ–SAESP, fiind inspectate opt societăți care comercializează și utilizează substanțe care diminuează stratul de ozon sau gaze cu efect de seră. Nu au fost constatate neconformități.

În luna octombrie s-au înregistrat 19 petiții, acordându-se o atenție deosebită soluționării în termen a petițiilor adresate instituției. Cele mai multe reclamații au avut ca obiect disconfortul olfactiv, poluarea aerului și deșeurile.