112? Ajutor, salvați-mi viața! Nu mai sunt pe lista de consilieri!

Un om cu ani buni de experiență în administrație dovedește că nu a înțeles care sunt situațiile critice care ne îndrituiesc să folosim timpul operatorilor de la 112, care au ca singur scop salvarea de vieți și limitarea pagubelor post-calamitate. În aceste condiții, ce pretenții mai poți avea de la simplii cetățeni când vine vorba despre modul de utilizare a liniei pentru apeluri de urgență? Vă prezentăm cazul consilierului județean PNL Adrian Sponte, care a cerut ajutor la 112 când a constatat că nu este pe lista de candidați ai partidului său pentru Consiliul Local Năvodari, deși nimeni nu a fost în pericol să-și piardă viața din pricina incidentului. Poate doar dacă Sponte a fost lovit de palpitații la corazon și este, Doamne ferește, cardiac... Dar pentru asta soliciți ambulanța, nu Poliția Locală...

Operatorii Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență - 112 - s-au confruntat joi cu o situație pe cât de îngrijorătoare, pe atât de hilară. Au fost nevoiți să ofere rezolvare pentru o situație mai puțin obișnuită, după ce au primit un apel disperat de la consilierul județean de Constanța Adrian Sponte, care a cerut prezența unor agenți de poliție la Biroul Electoral de Circumscripție (BEC) nr. 9 Năvodari. Nu vă impacientați! Prețiosul politician nu a fost în pericol să-și piardă viața niciun moment. La fel de în siguranță au fost și membrii Biroului Electoral. Nu a fost nici scandal cu săbii și bâte… DAR! Sponte a considerat că este o situație de urgență faptul că reprezentanții Biroului Electoral refuză să îi înregistreze o contestație împotriva faptului că PNL - partidul din care face parte consilierul județean - nu a respectat statutul formațiunii politice atunci când a stabilit lista de candidați pentru Consiliul Local (listă care, evident, nu conține și numele lui Sponte). De aici, speța se ramifică. Pe de-o parte avem disputa politică și, pe de altă parte, modul irațional în care consilierul și-a permis să folosească serviciul 112.

RĂZBOIU', ZÂMBETE ÎNFUNDATE ȘI NO COMMENT CU... COMMENT

Sponte și-a motivat gestul prin următoarea tiradă: "Am fost la BEC să depun o contestație care știu că nu e de competența Biroului, ci de a Judecătoriei. Dar am vrut să fac contestație și la BEC, pentru că PNL Năvodari a încălcat statutul partidului în ce privește stabilirea listei de candidați, în sensul că nu a supus-o unui vot secret. Reprezentanții BEC au refuzat să îmi înregistreze contestația, așa că am sunat la 112 să vină Poliția Locală pentru a întocmi un proces-verbal privind acest refuz". Reclamația lui Sponte a fost primită cu multă jovialitate de președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, care consideră că fiecare este liber să se exprime cum vrea, dar a omis să ne spună dacă afirmațiile subalternului său privind încălcarea statutului partidului sunt adevărate sau nu: "La Năvodari, candidatul PNL a avut libertatea de a întocmi lista de candidați așa cum a considerat de cuviință. Adrian Sponte probabil că nu a fost mulțumit că nu s-a regăsit pe liste și a chemat poliția. M-a bufnit râsul când am auzit că un tânăr cu experiență în administrație a procedat în acest fel". Cea mai delicioasă intervenție pe parte politică aparține însă președintelui PNL Năvodari, Marilena Dragnea, totodată candidata partidului la funcția de primar în oraș: "Nu vreau să comentez gestul lui Sponte, dar supărarea lui sigur este generată de faptul că nu se regăsește pe lista de consilieri locali. În ce privește stabilirea listei de consilieri, s-a respectat statutul. Nu e treaba mass-media cum se votează în PNL". Serios?! Îi comunicăm doamnei că votul din interiorul unui partid va fi subiect de interes pentru mass-media până în momentul în care formațiunea va anunța că nu își mai propune să conducă, prin reprezentanții ei, comunități. Dacă nu este mulțumită de interesul mass-media, Marilena Dragnea s-ar putea retrage spre o zonă mai puțin publică a vieții cotidiene, pentru a nu fi deranjată.

CARE E URGENȚA?!

Revenim la a doua parte a speței, cea mai gravă, de altfel. De ce a sunat un om cu experiență în administrație la 112, când nu era nicio urgență? Am consultat pe site-ul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență și am găsit o listă a situațiilor în care avem voie să uzăm de timpul operatorilor al căror singur scop îl reprezintă salvarea de vieți și limitarea efectelor calamităților. Cei interesați pot consulta lista în ediția online a cotidianului „Telegraf“. Pe scurt, printre accidente și incendii există o singură situație în care, prin confuzie, unii ar putea să considere că au dreptul să folosească timpul operatorilor 112 - când avem de-a face cu o "persoană inconștientă". Sursele noastre de la 112 ne-au confirmat bănuielile, explicând, și pentru Adrian Sponte, că expresia nu se referă la persoana inconștientă care sună fără un motiv serios, luând altora șansa de a fi salvați. Noțiunea cu pricina, pentru operatorii 112, se referă la persoane care și-au pierdut cunoștința și au nevoie de ajutor specializat. În cazul în care instituțiile statului se vor autosesiza privind alarmarea fără drept a autorităților, Sponte riscă o amendă între 500 și 1.000 de lei, ca toți ceilalți cetățeni ai României.

EXEMPLE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ, CONFORM SITE-ULUI 112

