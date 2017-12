112 pentru copaci

Deputaţii din Comisia pentru mediu au avizat favorabil ieri, cu cinci abţineri, proiectul Codului Silvic, ministrul delegat pentru Ape şi Păduri, Doina Pană, arătând că acesta “este un Cod Silvic foarte benefic” şi “nu ceva electoral”. Pană a fost întrebată, după ce a participat la discuţiile din comisie, despre faptul că reprezentanţii Camerei de Comerţ americane cred că noul Cod Silvic ar putea crea condiţiile pentru defrişări ilegale. “Probabil că au citit nişte declaraţii ale unor personaje din spaţiul public, care nu sunt reale. Deci, realmente nu sunt vorbe goale când spun că noul proiect de Cod Silvic este al doilea pilon care sprijină Hotărârea de Guvern care intră în 8 octombrie în vigoare şi conform căreia niciun transport de lemn nu mai poate pleca din pădure fără să fie supravegheat în timp real printr-un sistem informatic. Deci, terminăm cu defrişările. E un cod foarte benefic, nu e ceva pe nepusă masă, nu e ceva electoral, e ceva ce s-a dezbătut doi ani de zile, dar doar pe motiv că a fost o zi fatidică şi fiind lege organică i-au lipsit cinci voturi în primăvară, a fost reluat de 127 de parlamentari”, a explicat Pană.

Ea a arătat că sistemul informatic ar trebui să fie “infailibil”. “Acest sistem ar trebui să fie infailibil, acum nu am să-l declar totuşi infailibil, pentru că poate că o căruţă de lemn de foc se mai poate strecura, în sensul că nu am vrut să îngreunăm problema populaţiei şi atunci am prevăzut că ceea ce înseamnă până în 3 metri cubi şi e transport cu un atelaj, deci nu auto, să nu intre în sistemul informatic şi să circule pe baza unui aviz obişnuit cum se dădea până acum, urmând ca în termen de 7 zile lucrătorii silvici să le introducă în acest sistem informatic. În rest, absolut tot traseul este monitorizat şi cheia de bază este, de fapt, nu numai că are un cod unic, dar există verificarea încrucişată, în sensul că nu poate intra în depozit lemnul respectiv, deci nu are unde îl duce, nu poate intra în depozit până când cei din depozit accesează şi ei sistemul informatic şi verifică dacă acel transport este legal. Nu pot minţi că au făcut-o şi nu au făcut-o, pentru că intrarea în sistem lasă în urmă cine a intrat şi ce a interogat”, a adăugat ministrul delegat.

Doina Pană a precizat că acest sistem informatic va permite şi populaţiei să se implice, iar cât de curând, oamenii vor putea suna la un sistem gen 112, poate chiar 112, cu privire la transporturile de lemn. “Cât de curând, şi asta vă spun în premieră, cât de curând vom veni cu o altă măsură prin care populaţia, sunând la un sistem gen 112, s-ar putea să fie chiar 112, încă suntem în discuţii, să oblige încât să fie verificat în sistem respectivul transport”, a mai spus Doina Pană.