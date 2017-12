SUA au marcat, ieri, 12 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, prin ceremonii comemorative organizate în principal la New York şi Washington. Preşedintele Barack Obama, vicepreşedintele Joseph Biden şi soţiile acestora au păstrat un moment de reculegere pe peluzele Casei Albe. Barack Obama a rostit un discurs în faţa Pentagonului, una dintre ţintele atentatelor din 11 septembrie 2001. „SUA încă simt durerea, la 12 ani de la atentatele din septembrie 2001. Ne rugăm pentru cei care ne-au fost răpiţi, aproape 3.000 de suflete nevinovate”, a declarat Obama în cursul ceremoniilor comemorative organizate la sediul Pentagonului. Obama a depus o coroană de flori la sediul Pentagonului, unde acum 12 ani au murit 184 de oameni. La New York, rudele victimelor ucise în turnurile World Trade Center s-au mobilizat din nou în zona Ground Zero. Fostul primar al oraşului, Rudolph Giuliani, a plâns la începerea ceremoniei comemorative, la ora 8.46, momentul în care primul avion lovea unul dintre turnuri. Aproape 3.000 de oameni au murit în atentatele comise la New York, la Pentagon şi la Shanksville, în statul Pennsylvania.

CONTROL PRIN TRAGERE LA SORŢI Călătorii americani selectaţi prin tragere la sorţi vor putea scăpa de cozile de aşteptare pentru controlul de securitate din aeroporturi, potrivit unei noi proceduri anunţate marţi de autorităţile americane pentru securitatea transportului. Agenţia americană pentru Securitatea Transporturilor (TSA) a anunţat lansarea unui nou program care le va permite cetăţenilor americani să fie selectaţi aleatoriu dintr-o listă de pasageri prezentând un risc scăzut, pentru a trece controlul de securitate în mod expres. Această procedură îi va permite TSA să menţină criteriile de înaltă securitate şi să fie mai eficientă, permiţând mai multor călători să beneficieze de un control rapid în cozile de aşteptare, potrivit unui comunicat al TSA. Totuşi, nimeni nu va avea garanţia că va beneficia de un control rapid şi va afla dacă a fost selectat numai după primirea cărţii de îmbarcare, adaugă TSA în comunicat. Această procedură, prevăzută pentru a începe la sfârşitul anului, va fi aplicată de şapte companii aeriene americane, iniţial în 40, apoi în 100 de aeroporturi americane. Programul, la care iniţial nu vor putea participa cetăţeni străini, cu excepţia canadienilor, prevede că pasagerii se vor înscrie în prealabil pe o listă, oferind informaţii de bază, precum numele lor şi data naşterii şi achitând o taxă de 85 de dolari pentru un termen de cinci ani. Americanii care călătoresc deseori cu avionul figurează automat pe această listă, care va permite identificarea suspecţilor de terorism.