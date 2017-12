12 formaţii şi-au asigurat calificarea pentru play-off

Cupa “Friends” la minifotbal a programat, la sfârşitul săptămânii trecute, partidele etapei a 14-a din returul sezonului regulat (a 27-a din Grupa A şi a 29-a din Grupa B), penultima înainte de play-off. Mai este de jucat doar o etapă din sezonul regulat (plus şase restanţe), iar 12 echipe, Doraly-Scapino, Arsenal Inel 2, Macul Roşu, Tomis Nord, Inter Năvodari, Trocadero, Poarta 6, Top Sport GSM Service, Tiki Taka, Cariocas, Palas şi Oil Terminal, sunt sigure că vor evolua în play-off. FC Năvodari, Excelsior şi Soveja sunt favorite la calificare din Grupa A, acolo unde Auto Garage mai are doar şanse teoretice de a prinde unul dintre primele opt locuri. În Grupa B, Expert Media, Triumf şi Store se luptă pentru ultimul loc calificant, cu avantaj pentru prima echipă, care are două puncte în plus înaintea ultimei etape.

Rezultate - GRUPA A (etapa a 27-a): Club Auto Tomis - Gen Team 7-5; Inter Năvodari - FC Năvodari 4-6; Doraly-Scapino - Juventus 12-10; FC Jucătorii - Macul Roşu 4-10; Easy - Tomis Nord 3-6; Arsenal Inel 2 - Excelsior 9-6. Meciurile Soveja - Sporting şi Steaua Cogealac - Auto Garage au fost amânate. Clasament: 1. Doraly-Scapino 67p; 2. Arsenal Inel 2 56p; 3. Macul Roşu 54p; 4. Tomis Nord 50p; 5. Inter Năvodari 49p; 6. FC Năvodari 43p/26j (golaveraj 163-151); 7. Excelsior 43p (162-159); 8. Soveja 42p/26j; 9. Auto Garage 35p/25j; 10. Club Auto Tomis 33p/26j; 11. Easy 31p/26j; 12. Gen Team 27p; 13. FC Jucătorii 20p; 14. Steaua Cogealac 18p/13j; 15. Sporting 9p/13j; 16. Juventus 0p.

GRUPA B (etapa a 29-a): Store - Provincialii 3-0 (neprezentare); Triumf - Cariocas 9-6; Oil Terminal - Sian Image 3-5; Black Sea - Expert Media 2-5; Km 4-5 - Top Sport GSM Service 1-6; Tiki Taka - Trocadero 5-2; Poarta 6 - Palas 3-0 (neprezentare). Meciul Tomis - FC Ovidiu a fost amânat. Clasament: 1. Trocadero 71p; 2. Poarta 6 70p/28j; 3. Top Sport GSM Service 66p; 4. Tiki Taka 58p; 5. Cariocas 53p; 6. Palas 52p; 7. Oil Terminal 45p; 8. Expert Media 43p; 9. Triumf 41p (golaveraj 160-148); 10. Store 41p (171-197); 11. FC Ovidiu 36p/28j; 12. Provincialii 31p; 13. Sian Image 23p/28j; 14. Black Sea 22p; 15. Km 4-5 13p; 16. Tomis 7p/28j.

Organizatorii au anunţat că la sfârşitul acestei săptămâni nu se va disputa nicio partidă, pentru că la Baza Sportivă “Friends” se va ridica balonul şi va fi înlocuită suprafaţa de joc.