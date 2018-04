12 mai. Stadionul Portul. Baseball, România - America!

Constanța se pregătește pentru a doua ediție a Jackie Robinson Trophy la baseball.

Americanii staționați în România se integrează și vin cu obiceiuri noi. Anul trecut a fost organizată prima ediție a competiției de baseball ”Trofeul Jackie Robinson”, la care au participat Echipa Națională de Baseball a României și Echipa militarilor USA.

Trofeul a fost câștigat de România.

Pe 12 mai, trofeul este pus din nou în joc. Meciul se va disputa pe Stadionul Portul din Constanța începând cu ora 11.00 .

Intrarea este liberă.

Dacă nu aveți un program stabilit vă încurajăm să petreceți o zi pe stadion, mai ales că puteți merge cu toată familia!

”The second game between Romanian national team and USA military team. Be there! This will be legendary!”