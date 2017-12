12 medalii de aur şi argint şi Marele Premiu pentru Constanţa

Membrii Asociaţiei Filateliştilor „Tomis“ (AFT) şi ai Carto-Clubului Român, Filiala Dobrogea au revenit, la Constanţa, de la Expoziţia Naţională de Cartofilie, desfăşurată la Palatul Şuţu din Bucureşti, în perioada 14-20 mai, cu cinci medalii de aur şi şapte de argint. Acest palmares impresionant a fost încununat cu Marele Premiu, obţinut de colecţionarul Gabriel-Octavian Nicolae, preşedinte al AFT şi vicepreşedinte al Carto-Clubului Român, Filiala Dobrogea, pentru exponatul „Cîntare viţei de vie“. În competiţia pentru Marele Premiu au intrat toate exponatele medaliate cu aur, cîştigător fiind desemnat cel care a întrunit cel mai mare număr de puncte. Colecţionarul constănţean a mai primit o medalie de aur pentru exponatul: „De prin Dobrogea culese“ şi una de argint, pentru „Plimbare la Băile din Vii“.

La clasa Literatură, George Stănescu a primit medalia de aur pentru albumul „Dobrogea, istorie în imagini“. Acelaşi colecţionar a mai cîştigat o medalie de aur pentru exponatul „Piaţa Independenţei - Piaţa Ovidiu“. Medalie de aur a obţinut şi arhitectul Radu Cornescu, pentru exponatul „Pe urmele feldmareşalului von Mackensen în România“. Medalii de argint au primit, la clasa Literatură, Valeriu Avramescu, pentru „Brăila modernă“ şi „Amintiri din cel mai frumos port de la Dunăre“ (colecţie de articole) şi Radu Cornescu, pentru „Detectivul cartofil“. „Magazinul de filatelie, cartofilie şi numismatică“ al Asociaţiei Filateliştilor „Tomis“ a primit, de asemenea, o medalie de argint, dar şi un premiu special. Cu medalii de argint au fost distinşi şi Radu Cornescu, pentru exponatul „Plajele Mării Negre“, Daniel Codreanu, pentru „Porturi dunărene de la Baziaş la Sulina“ şi Oana Cornescu, pentru exponatul „Rien ne va plus“.

„Este o satisfacţie deosebită faptul că am obţinut aceste rezultate. Acest lucru nu face decît să demonstreze că, la Constanţa, există o puternică mişcare cartofilă, care creşte de la an la an, prin calitate“, a menţionat preşedintele Asociaţiei Filateliştilor „Tomis“, Gabriel Nicolae. Expozitia Naţională de Cartofilie a fost organizată de Federaţia Filatelică Română şi Asociaţia Filateliştilor din Bucureşti, în colaborare cu Carto-Clubul Român.