12 premii pentru constănţeni, la Olimpiada de Coregrafie

Elevii constănţeni care aspiră la o carieră pe marile scene ale lumii au scris istorie şi la această ediţie a Olimpiadei Naţionale de Coregrafie, care s-a desfăşurat „acasă”, la Constanţa, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Ei au confirmat, încă o dată, valoarea şcolii constănţene de coregrafie, aducând Colegiului Naţional de Arte (CNA) „Regina Maria” nu mai puţin de 12 premii, dintre cele 59 ale întregii competiţii.

Festivitatea de premiere a fost precedată de o gală a laureaţilor, care a fost urmărită cu încântare de cei prezenţi în sală, printre care s-a aflat, din partea gazdelor, directorul CNA „Regina Maria”, profesorul Gevat Ismet Nejdet. Momentele de balet clasic au alternat cu cele de dans contemporan, olimpicii impresionând prin ţinuta scenică, sensibilitate, talent şi seriozitate. După o pauză binevenită a urmat momentul cel mult aşteptat: premiile. Festivitatea s-a deschis cu discursul preşedintelui juriului, maestrul Francisc Valkay, care a lăudat eleganţa şi profesionalismul viitorilor balerini.

BALET CLASIC La secţiunea Dans clasic, clasa a VII-a, Premiul I a fost obţinut de Andreea-Daniela Gabor, de la CNA „Regina Maria”. Constănţencei i s-au alăturat şi colegele Crina-Victoria Petrovici şi Victoria Creţ, ambele obţinând Premiul al III-lea. La clasa a VIII-a, s-a remarcat una dintre vedetele deja consacrate pe scenele de concurs din ţară şi din străinătate, cu un talent uimitor, constănţeanca Diana-Georgia Ionescu, urmată îndeaproape de colegii ei, tot de la Colegiul „Regina Maria”, Maria-Alexandra Ianuş-Dragomir şi Vladimir Staicu, ambii obţinând premiile II. De asemenea, s-a remarcat şi Andreea Rusu, cu o menţiune. La clasa a IX-a, Premiul I a fost obţinut ex-aequo de talentaţi bucureşteni de la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”: Mihai Costache şi Maria Savastre.

La clasa a X-a, expresivul elev al Liceului „Floria Capsali”, Mihai Diniţă, pe care maestrul Francisc Valkay l-a felicitat în mod special pentru spiritul de colegialitate de care a dat dovadă, a obţinut locul I. „A fost o competiţie strânsă, concurenţii au fost foarte bine pregătiţi şi mă bucur că am învins. Muncesc în continuare să devin şi mai bun”, a spus Mihai. Alături de el, a urcat pe prima treaptă a podiumului olimpicilor şi constănţeanca Bianca Gologan. „Competiţia a fost foarte emoţionantă. Am avut mari emoţii, dar m-am adunat, m-am concentrat şi am câştigat”, a spus şi Bianca Gologan. Menţiune la această categorie a obţinut şi colega Biancăi, Cătălina Iliescu. Premiile I la clasa a XI-a şi a XII-a au fost obţinute de bucureştenii de la „Floria Capsali”: Theodora Karpatti, respectiv Diana Gal şi Niţă Greta.

DANS CONTEMPORAN La secţiunea Dans contemporan au convins juriul cu talentul şi expresivitatea lor, obţinând premii I: Ana-Maria Ştefan, de la Liceul „Floria Capsali” - clasa a XI-a şi constănţeanul Răzvan-Florin Dumitrescu şi Larisa Mudrea, de la Liceul „Floria Capsali” - clasa a XII-a. Alături de Răzvan-Florin au urcat pe podiumul laureaţilor colegii săi de la „Regina Maria”: Claudia-Ioana Ignat - Premiul al II-lea şi Florentina Munteanu - Premiul al III-lea.

Premii, menţiuni şi aplauze au primit şi elevii de la Liceul de Coregrafie şi Arta Dramatica „Octavian Stroia” din Cluj, Colegiul Naţional de Arta „Ion Vidu” din Timişoara, Colegiul Naţional de Arte „George Apostu” din Bacău.

Anul acesta, Olimpiada Naţională de Coregrafie a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa şi Colegiul Naţional de Arte (CNA) „Regina Maria”, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale.