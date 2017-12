120 de biciclete îşi aşteaptă amatorii de mişcare

Iubitori ai mersului pe două roţi, fiţi pe fază! Pentru al treilea an la rând, Programul „I’Velo” (cel mai important program de bike-sharing - n.r.), derulat de Raiffeisen Bank şi Asociaţia Green Revolution, în parteneriat cu Primăria Constanţa, a revenit, de vineri, în cel mai mare oraş de la malul Mării Negre. Organizatorii vor pune la dispoziţia constănţenilor 120 de biciclete, cu 20% mai multe faţă de anul trecut, care vor putea fi achiziţionate temporar de la centrul de închiriere care va fi amplasat în Parcul Tăbăcăriei, zona Gravity Park. Tinerii sub 16 ani şi pensionarii au posibilitatea de a închiria gratuit bicicletele, doar pe baza carnetului de elev, respectiv a talonului de pensie, dar celelalte categorii de persoane vor trebui să achite trei lei pentru o oră şi 15 lei pentru 24 de ore. O facilitate introdusă anul trecut, valabilă şi în 2013, este închirierea online a maximum trei biciclete, accesând site-ul www.ivelo.ro. Bicicletele pot fi închiriate în fiecare zi a săptămânii: luni între 10.00 şi 21.30, de marţi până joi între 11.00 şi 21.30 şi de vineri până duminică între 10.00 şi 22.30. Organizatorii atrag atenţia că ultima închiriere se poate face cu maxim o oră înainte de închiderea centrului.

ÎN TREI ANI, 120.000 DE BENEFICIARI Reprezentanţii Asociaţiei Green Revolution spun că, în cei trei ani de când derulează programul la Constanţa, s-au înregistrat 120.000 de utilizatori. O veste bună este că de la an la an au fost creşteri semnificative, doar anul trecut plimbându-se cu bicicleta 50.000 de iubitori ai mersului pe două roţi. E drept că organizatorii s-au confruntat şi cu situaţii în care bicicletele s-au defectat, însă stricăciunile nu au fost ireparabile, astfel că bicicletele au putut fi reintroduse în uz. „În trei ani de „I’Velo”, împreună cu peste 700.000 de utilizatori (şi din alte oraşe precum Bucureşti, Timişoara, Braşov, Sibiu şi Iaşi), am demonstrat că românii vor să meargă pe bicicletă. Suntem bucuroşi să continuăm şi în 2013 „I’Velo” la Constanta şi aşteptăm cât mai mulţi biciclişti la centrele de închiriere. Dorim ca, de la un an la altul, cât mai mulţi români să folosească bicicleta ca mod alternativ de transport şi să conştientizeze că este o modalitate foarte simplă de a avea grijă de sănătatea lor, dar şi de mediul înconjurător”, a declarat preşedintele Asociaţiei Green Revolution, Raluca Fiser.